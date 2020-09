“Cosa c** c’entro io?”. Tu sì que vales, Sabrina Ferilli si scaglia contro Maria De Filippi che risponde a tono: nervi a fior di pelle

Pazzesca come sempre a Tu sì que vales Sabrina Ferilli che è stata vittima di uno scherzo pauroso. Già nella scorsa edizione una concorrente vestita di bianco e nero, con il volto bianco e l’atteggiamento da melagrama aveva terrorizzato Sabrina Ferilli. Stasera è tornata e dopo lo studio caduto nel buio ecco che sono iniziati gli scherzi. Credendo nello zampino di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli si è offesa con lei: “Non dovevi ridere. Ti fai proprio delle risate di cuore”.

A un certo punto luci spente, voci paurose e lampi improvvisi al fine di creare un’atmosfera inquietante: a Tu sì que vales Sabrina Ferilli si è spaventata e ha sempre urlato il nome di Maria De Filippi, perché crede sempre ci sia il suo zampino in questi scherzi. La bionda conduttrice ha provato a ripetergli la sua innocenza. “Cosa ca… c’entro io? Ma tu pensi che io c’entri qualcosa?”. E dopo la scommessa di Rudy Zerbi vinta, è toccato a Sabrina Ferilli essere vittima di uno scherzo. (Continua a leggere dopo la foto)















La Ferilli allora si è offesa con Maria De Filippi la quale ha cercato in tutti i modi di spiegarsi: “Sabrina mi tiene il muso. Ma io non c’entro niente”. Nella stessa puntata anche un duro scontro tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari durante il secondo appuntamento di Tu Si Que Vales 2020. A innescare la polemica è stata l’esibizione di Daniele Bordini, che ha cantato le note della celebre canzone di Luigi Tenco “Vedrai, vedrai”. (Continua a leggere dopo la foto)















Un brano dedicato al nonno, come raccontato dallo stesso giovane prima di dare vita alla performance. Performance che ha trovato l’applauso di Zerbi e non quello di Teo, che ha provocato il produttore musicale, il quale ha replicato a tono. Molto duro Rudy che ha perso le staffe, adirandosi non poco nei confronti del collega, che a sua volta ha ribadito la propria opinione, non arretrando di un millimetro. (Continua a leggere dopo la foto)











Mammucari, pur riconoscendo il talento del ragazzo, non ha apprezzato l’esibizione, a differenza di Zerbi. “Rudy, sa benissimo che non l’ha cantata bene”, ha dichiarato Teo, affermando che il collega avrebbe dato un giudizio non del tutto imparziale. “Un contentino inutile”, ha aggiunto sempre in merito al parere di Zerbi.

