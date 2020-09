Ballando con le stelle, grandi colpi di scena. Una giuria è pur sempre un banco di prova e come tale può mettere davanti ai propri limiti. Un voto basso non fa pacere a nessuno, ma è anche un punto di partenza dal quale ogni riflessione può essere mossa con imparzialità. Guillermo Mariotto non ha giudicato bene l’esibizione di Vittoria Schisano e il suo voto è stato decisamente basso. Un parere che non è stato ben accettato da tutti.

La prima puntata di Ballando con le stelle è già andata incontro a qualche polemica sollevata in studio. Ivan Zazzaroni, infatti, pare non aver gradita il voto basso dato da Guillermo Mariotto a Vittoria Schisano. Ma sono cinque i giurati di Ballando, e come si fa a mettere d'accordo tutti? Ivan Zazzaroni ha attaccato velatamente Mariotto prendendo la parola e dicendo la sua.















"Scusa Guillermo, io ti adoro, però Vittoria ha ballato una salsa dimostrandosi di un livello nettamente superiore a tutti gli altri". Ovviamente, la risposta di Guillermo non poteva tardare e ha così affermato con un tono decisamente sarcastico e pungente: "Infatti le ho dato 3…", aggiungendo poco dopo: "Tu, come al solito, non riesci mai a vedere la visione dell'insieme".















La votazione di Vittoria Schisano a Ballando con le stelle ha creato non poco scompiglio in studio, sollevando un botta e risposta epico: "Grazie a Dio. Ha ballato una salsa perfetta!". Impossibile spostare Mariotto dalla propria decisione: "Per me al primo posto in questa puntata c'è Paolo Conticini, al secondo Elisa Isoardi e al terzo Rosalinda Celentano". Una risposta che ha zittito tutti.









Ma Vittoria Schisano, la nota attrice che ha cambiato sesso. Una decisione presa nel novembre del 2013, dopo mesi di cure vissuti nell’ombra. Giuseppe, il suo vero nome, sceglie di ‘rinascere’ in Vittoria e da lì non ha mai nascosto nulla. Una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione di Ballando, non smette mai di rispondere con un sorriso e con messaggi intrisi di positività.

