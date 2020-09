“Non sei una bimba, non buttarla in caciara”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro Alessandra Mussolini: cosa è successo

Si prospettava fuoco e fuoco c’è stato. Un piccolo battibecco, per fortuna non sfociato in una lite, tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli nella prima puntata di Ballando con le stelle. Dopo l’esibizione, al momento della votazione, Selvaggia Lucarelli si è infatti rivolta ad Alessandra Mussolini dicendole: “Sei un personaggio che non ho ancora inquadrato e il modo in cui sei vestita stasera offusca ancora di più la mia visione di te […] cosa sei venuta a fare a Ballando?”.

Allora la Mussolini ha detto: "A ballare e a divertirmi!" ha tagliato corto Alessandra, ma Selvaggia ha ribattuto: "La stai buttando in caciara…". "Perchè la butti in caciara? […] la popolana l'hai fatta in tanti programmi tv, ormai è vecchia" ha asserito inoltre Selvaggia Lucarelli sempre nella prima puntata di Ballando con le stelle 2020, rivolgendosi ancora ad Alessandra Mussolini. "Se tu, Selvaggia, ballassi con lui, saresti più buona e più bella" le ha detto quindi Alessandra.















"Stasera Alessandra rischia di diventare comunista" ha commentato inoltre, sempre durante il battibecco, Selvaggia. A prendere la parola alla fine della piccola discussione tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli è stato Alberto Matano, anche quest'anno presente in studio a Ballando con le stelle, il quale ha sottolineato: "Lo scorso anno Selvaggia era contro Nunzia De Girolamo… Alessandra è venuta a divertirsi, basta".















Cè da dirlo, non è stata clementissima Selvaggia Lucarelli nella prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle, quando si è trattato di valutare l'esibizione del pittore Antonio Maria Catalani in coppia con la nuova maestra Tove Villfor.











“La coppia non ha funzionato. Singolarmente andate bene, ma come coppia no”, ha affermato infatti, rivolgendosi a loro, prima di fare una battuta imbarazzante: “Facevano più ses*o Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi che voi”. Per la battuta sia Antonio Maria Catalani che Milly Carlucci e gli altri giudici di Ballando con le stelle, ovviamente, hanno riso.

