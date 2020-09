Paolo Brosio e il mancato ingresso al GF Vip, l’aggiornamento dall’ospedale preoccupa tutti

Nella serata di ieri, venerdì 18 settembre, era previsto l’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ di Paolo Brosio. Poi il tutto è saltato, come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini. Infatti, il presentatore del reality show, verso la fine della puntata, ha spiegato che questo slittamento si è reso necessario perché Brosio è in ospedale per effettuare alcuni accertamenti medici. Non sono state svelate ulteriori informazioni su questa vicenda, ma nelle ultime ore si è saputo qualcosa in più.

Alcuni aggiornamenti sono arrivati grazie al lavoro del giornalista Roberto Alessi, che è stato in grado di raggiungere telefonicamente il diretto interessato, direttamente dal nosocomio in cui si trova. Il direttore di ‘Novella 2000’ è notoriamente anche un grande amico dello scrittore e conduttore televisivo. In un primo momento, Paolo non ha risposto alla telefonata, ma in seguito è arrivato un messaggio emblematico che fa ancora preoccupare non poco tutti i suoi fan. (Continua dopo la foto)















Nel messaggio inviato ad Alessi, Brosio ha voluto ringraziarlo per il suo interessamento ed ha aggiunto che sta trascorrendo delle giornate decisamente un po’ particolari in ospedale nella capitale Roma. La situazione è ancora non positiva: “Momento non facile. Ce la farò con l’aiuto di Dio e dei medici”. Nemmeno lui ha voluto svelare il motivo del suo ricovero nella struttura sanitaria romana. Anche nella Casa in tanti si stanno chiedendo perché Brosio non sia ancora entrato. (Continua dopo la foto)















Su Twitter ci sono stati tantissimi commenti da parte degli utenti, che invocavano la sua presenza: ““Io non avevo ancora spento per vedere l’entrata di Paolo Brosio e poi scopro che oggi non entra”, si legge tra i commenti. “Ma qualcuno sa dirmi che fine ha fatto Paolo Brosio? #GFVIP”, “Io spero solo che lunedì la puntata si apra con l’ingresso di Flavia Vento e Paolo Brosio #GFVIP”. In molti avevano pensato a una svista del conduttore, ma qualche minuto dopo il mistero è stato svelato. (Continua dopo la foto)









E dopo la notizia Twitter è stato invaso di cinguettii: “Paolo Brosio guarisci al più presto perchè ti vogliamo vedere pregare in casa e fare l’omelia grazie. #GFVip”, si legge tra i commenti. Bisognerà adesso comprendere se il concorrente del ‘GF Vip’ sarà in condizione in futuro di varcare la porta rossa o se dovrà rinunciare definitivamente a questa sua esperienza televisiva.

