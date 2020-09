“Non posso…”. Myriam Catania disperata al GF Vip, il crollo e le lacrime dopo poche ore: cosa è successo

Un altro forfait al ‘Grande Fratello Vip’ 5 potrebbe materializzarsi a breve. Dopo l’addio di Flavia Vento, che sentiva maledettamente la mancanza dei suoi cani, adesso sembra che anche Myriam Catania voglia andare via. Infatti, è già in crisi, visto che nonostante un iniziale approccio positivo ha dovuto già fare i conti con delle problematiche. Inizialmente è apparsa molto felice e festosa, poi è improvvisamente crollata. Al termine della puntata ha iniziato a parlare serenamente con gli altri.

Ma poi, quando è rimasta da sola in giardino, si è messa a piangere sotto le coperte. La prima mattinata al ‘GF Vip’, dopo il suo ingresso nella serata di ieri, era trascorsa bene e ha pranzo è invece crollata improvvisamente. Tutti erano seduti al tavolo e lei ha spiegato che avere altri concorrenti attorno la aiuta a metabolizzare la situazione. Il fatto che anche gli altri stiano affrontando la stessa esperienza le permette di essere più coraggiosa, ma da sola soffre tantissimo. (Continua dopo la foto)















Infatti, pensa troppo a suo figlio e al tempo che manca al termine del reality show. Dunque, mentre era intenta a spiegare le sue sensazioni, le lacrime sono scese copiose e tutti sono corse verso di lei per sostenerla ed abbracciarla. In seguito, presa in disparte, è stata Matilde Brandi a darle ancora più forza affinché non molli. Catania ha detto che il figlio ha appena tre anni e che in questo momento vive con il suo papà. E Matilde l’ha quindi tranquillizzata visto che è insieme al padre. (Continua dopo la foto)















La Brandi è comunque certa di una cosa: “Lei non ce la fa”. Myriam ha però affermato che si tratta effettivamente soltanto del primo giorno e questa reazione può starci, ma più in là riuscirà a farcela. Lei si ritiene una donna molto emotiva, ma è consapevole del fatto che il piccolo sia in buone mani. Bisognerà quindi capire se questo suo sfogo sia veramente passeggero. Saranno sicuramente fondamentali i prossimi giorni per vedere se riuscirà a godersi o meno questa avventura. (Continua dopo la foto)









Qualche ora fa Patrizia De Blanck ha rivelato che non indossa praticamente mai l’abbigliamento intimo e quindi non lo ha fatto per la prima volta al reality show. Nella vita di tutti i giorni è abituata a comportarsi in questo modo. Non è che non indosso l’intimo adesso che sono nella casa del Grande Fratello, non l’ho mai indossato, è una mia abitudine”.

GF Vip, choc per Dayane Mello. La notizia da Alfonso Signorini arriva in diretta tv. E salta fuori ‘tutto’