“È scappato…”. Elisabetta Gregoraci al GF Vip, subito un incidente hot: cosa è successo nella notte

Elisabetta Gregoraci, su di giri come non mai. Nella casa del Grande Fratello Vip le sorprese non mancano mai. Le nuove concorrenti Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania hanno già trovato il modo per ‘ammazzare’ il tempo. Forse un sorso di troppo ha fatto già inciampare in un incidente ‘hot’. Il video è diventato virale e per la nuova edizione del reality le temperature sembrano non volersi abbassare.

Ci si poteva aspettare di tutto, ma non questo. Tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania il bacio diventa già motivo di scandalo e pettegolezzo. Un incidente, senza alcun dubbio, che però non passa inosservato. Un bacio sulle labbra a stampo, che dentro la casa più spiata d’Italia fa già notizia. Hanno girato la testa, simultaneamente, ed è bastato solo qualche secondo per rimanere ‘incollate’ l’una di fronte all’altra. (Continua a leggere dopo la foto).















E forse le contrarietà dell’ex marito della Gregoraci trovano una fondatezza: “Flavio non è contento di questa mia decisione, ma sa che è un’esperienza che volevo fare in questo momento della mia vita. Spero di trovare dei compagni di viaggio che mi facciano stare bene”, aveva confidato nel salotto di Verissimo Elisabetta in persona, che ha comunque deciso di fare di testa propria. (Continua a leggere dopo la foto).















E nel frattempo su Twitter si apre il dibattito. Inevitabile per molti, che provano a correre subito ai ripari, incalzando che le due si siano a malapena sfiorate. Un argomento che bollirà ancore per qualche giorno, finché il collegamento con la casa durante il serale non proverà a fare chiarezza lasciando commentare l’imprevisto alle due dirette interessate. (Continua a leggere dopo le foto).









E sicuramente Myriam Catania verrà più volte interrogata a rispondere di una storia d’amore che lega il suo nome al Grande Fratello e al cinema, ovvero quella con Luca Argentero, durata ben 10 anni e poi conclusasi nel 2016. Una relazione che ha poi raggiunto il capolinea, aprendo nuove occasioni per entrambi. Argentero è diventato papà, mentre l’attrice è felicemente impegnata con Quentin Kammermann da cui ha avuto un figlio nel 2017, Jacques.

