Nella giornata di ieri, venerdì 18 settembre, ha avuto luogo la registrazione di una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Ed ecco che è arrivata una notizia che se confermata sarebbe davvero suggestiva. A lanciare la bomba è ‘Il Vicolo delle News’, che ha annunciato l’addio al programma da parte di una coppia. Alla base di questa decisione non ci sarebbero affatto motivazioni negative, bensì l’amore. Infatti, due protagonisti del Trono Over avrebbero capito di avere l’alchimia giusta.

Stiamo parlando di Stefania ed Alessandro, che avrebbero comunicato alla padrona di casa la volontà di uscire dalla trasmissione per iniziare una relazione sentimentale. L’obiettivo è stato dunque centrato e non c’ più bisogno di restare nel dating show di Canale 5. Il pubblico presente in studio ha appreso questa news con grandissimo entusiasmo. Entusiasmo che è aumentato considerevolmente, quando Maria ha chiesto ai due di dare vita ad un romanticissimo ballo. (Continua dopo la foto)















Stando sempre ai rumors lanciati dal sito in queste ore, sarebbe avvenuto anche un importante chiarimento tra Gemma Galgani e Paolo. Il cavaliere ha deciso di uscire con una donna e di baciarla, ma nonostante questo episodio la dama di Torino ha voluto riavvicinarsi e i due si sarebbero riappacificati. Non si sa ancora con certezza se possano esserci possibilità di una nuova frequentazione tra i due. E poi le ultime anticipazioni fanno riferimento a Lucrezia, Armando e Gianluca. (Continua dopo la foto)















Incarnato e la corteggiatrice Lucrezia avrebbero fatto un’esterna davvero interessante, infatti si sarebbe notato un feeling incredibile. Il tronista Gianluca si è quindi infuriato e avrebbe dato una sorta di ultimatum alla donna. Dovrà prendere una decisione definitiva, senza restare in bilico. Quindi la scelta è tra lui o Armando. La ragazza avrebbe comunque ammesso di essere ancora abbastanza incerta e non se la sentirebbe di dire quale sia la preferenza. Vedremo prossimamente. (Continua dopo la foto)









Ieri Jessica Antonini si è invece infuriata con Davide. In particolare, ha fatto notare al ragazzo che non ricopre il ruolo di tronista, bensì di corteggiatore, e quindi non dovrebbe essere lui a decidere e a tergiversare prendendosi del tempo per la decisione finale. Queste le frasi incriminate: “Sei a fare il corteggiatore mio. Non è nei panni di poterlo fare, perché altrimenti se ne va”. Ma Davide ha affermato che non ha voglia di conoscere Sophie.

