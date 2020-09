Manca poco alla nuova puntata, la seconda, del ‘Grande Fratello Vip’ condotta da Alfonso Signorini, supportato dagli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Durante la trasmissione web ‘Casa Chi’, è stato ospite il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha intervistato a distanza un ex gieffino, ovvero Luca Onestini. Quest’ultimo era collegato tramite Skype e alla domanda se fosse stato vicino a rientrare nella Casa più spiata d’Italia ha confermato una notizia davvero bomba.

Ha infatti ammesso che ci sono stati dei contatti e che era stata avviata una vera e propria trattativa, ma poi non si è concretizzata. Ma è ciò che affermato successivamente che ha scatenato il web. Infatti, interpretando le sue dichiarazioni le porte non sarebbero state chiuse completamente. Il reality show è ancora lunghissimo e quindi non si sa se potranno esserci delle sorprese in futuro. Le sue dichiarazioni sono destinate a far rumore a lungo. Vediamo cosa ha detto. (Continua dopo la foto)















Luca ha affermato: “Se n’è parlato e siamo anche stati vicini ad entrare”. Ha quindi usato il plurale inavvertitamente e Parpiglia ha immediatamente chiesto delucidazioni al giovane. Il giornalista ha infatti domandato: “Stati? Tu e chi?”. Onestini non ha ovviamente potuto dire di più ed ha capito di aver riferito un qualcosa di troppo. Per questa ragione non ha fornito ulteriori dettagli, anche se alcune indiscrezioni hanno svelato il possibile nome di colui che potrebbe entrare con l’ex di Soleil. (Continua dopo la foto)















L’ex protagonista del GF Vip ha aggiunto: “Sì, io e un’altra persona. Però io mi fermerei qui. Non andrei oltre, anche perché non si sa mai cosa può succedere. Il percorso è lungo”. Pare che assieme a Luca Onestini possa eventualmente varcare la porta rossa anche Raffaello Tonon. Una volta concluso questo argomento, l’ex gieffino si è concentrato sull’attuale inquilino del reality show, Tommaso Zorzi. Su quest’ultimo personaggio lui ha decisamente molte perplessità. (Continua dopo la foto)









“Su questo personaggio qui aspetterei un po’ prima di potermi esprimere positivamente. A me è sembrato un personaggio costruito, può funzionare su Twitter, ma voglio vedere se avrà la personalità per affrontare un percorso simile”. L’ipotesi di rientro di Onestini ha anche scatenato Deianira Marzano: “Menomale che rientra, così sì che aumenteranno gli ascolti, miglioreranno le sorti del reality”.

“Non la saluto più!”. Antonella Elia è una furia con l’ex gieffina. Quel brutto gesto non l’ha mandato giù