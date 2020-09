Nuova situazione bomba a ‘Uomini e Donne’, sempre alle prese con litigi, battibecchi e polemiche infinite. Stavolta però non c’entrano Gemma Galgani, Valentina Autiero o Nicola Vivarelli. Infatti, gli episodi di cui stiamo per parlare riguardano il Trono Classico. Protagonista della vicenda la tronista Jessica Antonini, che ha fatto infuriare tutti i telespettatori da casa. Tutta colpa di una sua frase, che non è stata per niente gradita da nessuno. Rivolta al corteggiatore Davide.

La donna ha voluto tirare in ballo un discorso portato avanti con lui durante un'esterna e che fa riferimento all'altra tronista, Sophie Codegoni. Il corteggiatore aveva riferito che avrebbe voluto porre qualche quesito anche a Sophie e quindi Jessica è molto curiosa di sapere cosa ha da dirle. Davide ha quindi ammesso onestamente che uscirebbe volentieri con lei per curiosità. La Codegoni si è però subito tirata indietro, dicendo che non ha nessuna intenzione di mettersi in mezzo.















Ma nonostante questa precisazione, Jessica non ci ha visto più ed ha reagito malamente. In particolare, ha fatto notare al ragazzo che non ricopre il ruolo di tronista, bensì di corteggiatore, e quindi non dovrebbe essere lui a decidere e a tergiversare prendendosi del tempo per la decisione finale. Queste le frasi incriminate: "Sei a fare il corteggiatore mio. Non è nei panni di poterlo fare, perché altrimenti se ne va". Ma Davide ha affermato che non ha voglia di conoscere Sophie.















Nonostante in un primo momento tutti i complimenti della gente fossero indirizzati nei confronti della Antonini, questa sua uscita ha fatto perdere consenso alla tatuatrice. E a sorpresa in tanti si stanno invece ricredendo su Sophie, inizialmente finita nel mirino soprattutto perché considerata poco matura. Sui social network alcuni utenti si sono infatti lasciati andare a questa considerazione: "Sophie sarà pure piccola e rifatta, ma almeno è gentile ed educata con i corteggiatori".









Prima di Uomini e Donne Davide Lorusso è già stato notato in televisione dai più attenti. Infatti a luglio ha partecipato a Temptation Island, quella condotta da Filippi Bisciglia, tra le fila dei single in compagnia di Alessandro Basciano, Marco Guercio, Carlo Siano. All’interno di Temptation Island non ha avuto grande risalto e per questo motivo la redazione di UeD gli ha proposto di diventare un corteggiatore.

