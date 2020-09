Altro appuntamento ricco di polemiche quello odierno di ‘Uomini e Donne’. Protagonista, in negativo, ancora una volta Nicola Vivarelli (Sirius). Il giovane si è infatti litigato con Valentina Autiero ed è stata soprattutto la donna a diventare una vera e propria furia dicendone di tutti i colori. Passiamo ai fatti: nella puntata del 18 settembre, un nuovo cavaliere è entrato in studio ed ha deciso di voler conoscere la dama. Da parte di lei c’è stato subito gradimento ed ha accettato la proposta.

A quel punto però è avvenuto un episodio che l’ha indispettita non poco. L’ex fiamma di Gemma Galgani ha infatti applaudito e questo gesto ha fatto perdere la pazienza a Valentina. Senza fare troppi giri di parole, lo ha definito un buffone e si è scagliata contro dicendo di aver avuto atteggiamenti non consoni nei suoi confronti. Questo comportamento della donna non è però piaciuto a tutti, infatti in seguito c’è stato l’intervento in merito dell’opinionista Gianni Sperti. (Continua dopo la foto)















La Autiero ha quindi affermato durante la diretta del dating show di Maria De Filippi: “Qual è il tuo problema buffoncello? Hai applaudito come per prendere in giro? Una volta eri un grandissimo signore. Stai solo facendo il galletto”. Nicola si è subito giustificato, precisando che il suo applauso è stato fatto a fin di bene, con l’unico intento di supportarla in questa sua nuova conoscenza. Ma lei non ha assolutamente accettato questa spiegazione: “A me non serve il tuo sostegno”. (Continua dopo la foto)















In seguito, come anticipato precedentemente, è stata la volta di Sperti, che ha preso le parti di Sirius: “Siccome è chiaro a tutti che a Nicola non piace Valentina, non è giusto che tu lo attacchi sempre solo perché lui non ha accettato la tua corte. Valentina lo osannava tanto quando corteggiava Gemma, adesso invece l’ha iniziato a massacrare perché l’ha rifiutata”. Valentina ha però dichiarato: “Io ero quasi convinta che mi avrebbe chiesto il numero”. E non è finita qui. (Continua dopo la foto)









La dama di UeD ha insistito: “Mi ha dato fastidio il fatto che tu abbia rifiutato per ben 3 volte il mio numero di telefono”. E Nicola Vivarelli ha risposto serenamente: “Secondo me ti stai innervosendo un po’ troppo”. Quindi, non ha voluto spiegare le ragioni del suo triplo rifiuto, ma siamo certi che gli strascichi delle polemiche proseguiranno anche la prossima settimana.

