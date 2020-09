Giovanni Ciacci, caos in diretta per le immagini da censura. E Adriana Volpe resta di sasso

Oggi ha avuto luogo l’ultima puntata settimanale del programma ‘Ogni Mattina’, condotto da Adriana Volpe supportata da Giovanni Ciacci nella seconda parte dello stesso. Ed è stato proprio lui ad essere protagonista di un episodio alquanto particolare, infatti si è verificata una situazione decisamente molto imbarazzante. Tutta colpa di un cameraman, che ha ripreso delle immagini praticamente da censura. L’operatore ha inquadrato il golfo di Napoli, su indicazione di Ciacci.

Nel momento in cui ha fatto vedere il mare, c'erano alcuni bagnanti intenti a farsi una bella rinfrescata completamente nudi. Lo stylist si è immediatamente accorto di ciò che stava succedendo praticamente sotto il suo balcone ed ha esclamato: "Togli l'inquadratura. So nude!". Davvero molto divertente la sua reazione, che sarà sicuramente stata apprezzata dai telespettatori. Quelle signore senza costume lo hanno mandato in crisi ed ha quindi allertato subito il cameraman.















La Volpe è sembrata molto incredula, non essendosi accorta della situazione. Anche perché l'audio di Giovanni non era proprio dei migliori: "Ma si sente male, c'è Giovanni Ciacci che si sente male. Guardate com'è diventato rosso!". Dopo che il tutto è rientrato nella normalità, con estrema tranquillità il costumista ha spiegato nei dettagli l'accaduto. Ha quindi avvisato la conduttrice televisiva di ciò che aveva visto dal balcone situato al quinto piano dell'appartamento. Momenti epici.















Ciacci ha quindi raccontato alla padrona di casa: "Io vedevo le cuffie. Da qua vedevo queste quattro signore che nuotavano con le cuffie, poi una si è alzata dallo scoglio ma è completamente nuda". Una gaffe clamorosa e ovviamente imprevista che ha caratterizzato la puntata del 18 settembre. Nessuna responsabilità da parte dell'operatore televisivo e nemmeno da parte sua. Una vicenda che non poteva essere assolutamente immaginata, ma che ha fatto ridere.









Qualche giorno fa, dopo aver ascoltato l’ultima bomba di gossip di Giovanni Ciacci che, come spiegato da lei stessa è lontano dagli studi di Tv8 per questioni lavorative, ha pensato bene di dare vita ad un piccolo sketch. Esausta per tutte le voci che circolano su Andrea Iannone, l’ex di Belen Rodriguez, ha interrotto la diretta. Quindi si è sdraiata in terra e confessato al pubblico: “Mi avete fatto venire un mal di testa”.

