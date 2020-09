Dopo 24 ore Flavia Vento ha lasciato la casa del Grande Fratello. Un attacco di panico scoppiato per la paura di lasciare soli i suoi 7 anni . Pensava infatti che non potessero stare bene senza la sua presenza. Ma adesso sono uscite fuori alcune frasi dell’influencer Amedeo Venza, che hanno scatenato la furibonda reazione di lei, che è pronta ad adire vie legali.

L'uomo avrebbe infatti contattato telefonicamente l'ormai ex gieffina ed ha detto che quest'ultima avrebbe cominciato a piangere perché tenuta ancora all'interno dell'hotel. Ha aggiunto che "sente che i cani sono disperati per la sua assenza, poi di botto mi ha attaccato il telefono in faccia". Venza ha raccontato tutto ai suoi follower di Instagram. La notizia è arrivata alle orecchie della Vento, che ha ribattuto in maniera durissima. Si prefigurano scontri anche nei prossimi giorni.















Ma c'è di più. Una fonte ha svelato che il volto tv non potrebbe avere un cachet per le 24 ore trascorse nella Casa. La ragione sarebbe da ricercare nei costi che la produzione del reality di Alfonso Signorini ha sostenuto prima dell'ingresso dei concorrenti. Quest'anno, infatti, Grande Fratello Vip ha obbligato il cast a sottoporsi a numerosi tamponi per escludere contagio di coronavirus e a varie visite mediche cui tutti sono chiamati prima di iniziare l'avventura.















Come è noto, la produzione sostiene a sue spese anche i giorni che i concorrenti del GF Vip trascorrono in albergo. Ci sarà una penale per Flavia Vento dopo l'addio al GF Vip? Il discorso è un po' complesso. Nei contratti sono generalmente previste con un valore base di 100mila euro. Nel caso di Flavia Vento, la quale si è infuriata contro un influencer minacciando azioni legali nei suoi confronti, non potrebbe essere applicata perchè è entrata nella Casa e solo dopo l'ingresso ha deciso di ritirarsi subito.













Se invece il ritiro di un concorrente avviene dopo un certo numero di puntate e settimane, il discorso cambia. Un concorrente del GF Vip, invece, che decide di abbandonare a causa di un malessere certificato non perde il cachet percepito per i giorni in cui è stato all’interno della Casa e non pagherà alcuna penale. Esistono anche altri casi in cui Grande Fratello Vip applica la penale: in caso di bestemmia, il partecipante danneggia apparecchiature e compie azioni violente o lesive.

