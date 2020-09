“Davide Varriale ha violato il regolamento”. Temptation Island, caos dopo la puntata. Cosa è successo

Davide Varriale e Serena Spena sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 partito mercoledì 16 settembre nella sua versione Nip, condotta da Alessia Marcuzzi. Davide e Serena stanno insieme da 2 anni e 8 mesi. La loro storia è nata da un’amicizia, ma è stata segnata sin dall’inizio da sfiducia e gelosia. Per questo motivo il loro rapporto comincia a deteriorarsi, soprattutto a causa della gelosia morbosa di lui.

Nato a Soccavo, in provincia di Napoli, Davide Varriale ha una sorella, Ilaria, e due fratelli, Riccardo e Matteo. Gli piace il cinema, la letteratura e l'arte e ama dipingere e disegnare. Quando ha conosciuto Serena, entrambi erano fidanzati con altre persone e questo ha influito molto sulle dinamiche della coppia, rendendo Davide Varriale molto geloso. "L'eccessiva gelosia di Davide sta sgretolando il nostro rapporto", ha spiegato Serena nel video di presentazione del reality show.















Davide ha poi ammesso: "Sono particolarmente geloso nei suoi confronti". Ma in queste ore si è parlato di lui per alcune frasi pronunciate nei confronti della fidanzata. Frasi che hanno lasciato il pubblico senza parole. "Fortunatamente ho il controllo della sua mente, gli tiro quello che voglio dalla bocca. L'ho fatta cancellare dai social, niente palestra e niente amiche", ha raccontato una delle tentatrici che, visibilmente sconcertata, ha provato a farlo ragionale.















"Se facesse lei lo stesso con me? Non lo permetterei", ha continuato Varriale per poi aggiungere: "Se lei vuole uscire con le amiche, io magari la faccio pure uscire però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata".









Dopo la messa in onda della puntata, tantissimi utenti hanno contattato il giovane rivolgendogli critiche e insulti. Davide si è difeso tramite il suo profilo Instagram. Ma quel profilo è davvero il suo? Perché se così fosse, – come scrive Leggo – Davide avrebbe violato il regolamento del programma che impone silenzio fino alla fine dello show.

