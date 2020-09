Tomaso Trussardi, la sua confessione è straziante. Per il marito di Michelle Hunziker un dolore che non va più via

Nella puntata che andrà in onda domani, sabato 19 settembre, sarà ospite di ‘Verissimo’ Tomaso Trussardi. Per il marito della conduttrice televisiva Michelle Hunziker si tratta della sua prima apparizione ufficiale in un’intervista nel piccolo schermo. L’imprenditore ha toccato molti argomenti, tra cui ovviamente sua moglie, ma ha anche raccontato di un episodio drammatico che evidentemente gli ha segnato la sua vita. Non solo gioia e felicità dunque per il noto imprenditore italiano.

Parlando con la padrona di casa Silvia Toffanin ha ammesso di essere oggi una persona molto felice, visto che con la sua dolce metà è subito nata una "connessione giusta". Ma due gravissime perdite avute in passato gli hanno provocato un dolore terribile da sopportare. Ha infatti perso prima il suo papà e successivamente suo fratello. Il genitore se n'è andato per sempre quando lui era soltanto un adolescente, infatti aveva appena 15 anni. Ed ha un grosso rimpianto.















Avrebbe voluto conoscerlo di più, ma nonostante questo ha imparato da lui "a perseguire gli obiettivi. Mi manca non aver conosciuto la persona, l'ho vissuto più come figura genitoriale che dà delle regole che cerchi di interpretare". Tre anni più tardi, più precisamente nel 2003, si è spento suo fratello Francesco a causa di un gravissimo incidente stradale. Un momento davvero buio per la sua esistenza: "Quello è stato un colpo ancora più forte, sono cicatrici che rimangono".















Trussardi ha inoltre detto che con lui "stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura, ma certe cose non le superi, impari a conviverci. Sono delle cicatrici che restano". In seguito si è concentrato sul grande amore, ovvero Michelle: "Connessione immediata con lei. Oggi posso ritenermi un uomo felice". L'incontro tra i due è stato abbastanza banale e casuale, ma in soli 4 anni sono passati dalla convivenza al matrimonio fino a concepire due figlie.









Anche Tomaso Trussardi ha deciso in passato di seguire l’esempio di Giorgio Armani, il primo ad aver lanciato diverse iniziative in piena emergenza sanitaria, dalla donazione charity a una vera e propria conversione della produzione. Il ristorante Trussardi Alla Scala era ripartito con la consegna a domicilio, la Trussardi Delivery, che aveva annunciato con un comunicato la ripresa delle attività.

