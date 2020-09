Fulvio Abbate viene allo scoperto giorno dopo giorno. Lui è uno scrittore siciliano. Le sue origini palermitano si ritrovano spesso nella sua penna, che gli ha permesso di riscoprirsi anche giornalista. Dopo la pubblicazione di “Zero Maggio a Palermo”, ha avviato non poche collaborazioni con alcune testate nazionali, approdando anche su YouTube. Un canale dedicato sotto il profilo di “Pack” permette di proseguire verso la conquista del web.

Ma non esiste solo il lavoro nella vita di Fulvio. Un amore grande anche per la sua famiglia, la moglie Fiorella Bonizzi e la figlia Carla, a cui il Marchese ha sempre saputo dedicare attenzioni e tempo. La cultura dentro la casa più spiata di Italia adesso è nelle sue mani. La scelta di varcare la porta rossa potrebbe davvero decretare un successo come mai avvenuto fino ad ora. (Continua a leggere dopo la foto).















In un certo senso, la partecipazione al Grande Fratello Vip sta diventando anche una ‘questione’ personale. Per Fulvio Abbate la casa è una forte opportunità di crescita: “Partecipo per una curiosità esistenziale”. La curiosità del Marchese, come viene chiamato da molti suoi amici, si potrebbe spingere ben oltre e risultare un’arma a doppio taglio. Forse si, forse no, quel che conta è che il Marchese esca davvero allo scoperto. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma le sue sono origini nobiliari? Sono in molti a cominciare a chiederselo. Fulvio Abbate ha scritto in un passaggio del libro: “Noi scrittori siamo duchi, marchesi, conti: abbiamo a disposizione le immense baronie dell’immaginazione, dell’estro, del travestimento, dell’ingegneria fantastica…”. E quello spirito, adesso, verrà messo a dura prova in casa. Durante un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni, il Marchese ha ammesso tutto. (Continua a leggere dopo le foto).









“Vorrei vincere perché sarebbe davvero singolare se vincesse uno come me”. Ed effettivamente non si attende che scoprire come saprà gestire e resistere il Marchese alle dinamiche spesso molto vive che i inquilini della casa più spiata di Italia sono soliti innescare. Riuscirà a mantenere la calma o anche il Marchese sarà portato inevitabilmente a compiere qualche scivolone? Lo vedremo. Fulvio Abbate è nato a Palermo il 20 dicembre 1956. Non si conoscono i dettagli della sua altezza e del suo peso.

