Un altro attacco diretto di Patrizia De Blanck. Al GF Vip la contessa sta dimostrando di non avere peli sulla lingua, ma anche di avere una parola per tutti. Il primo a finire tra le sue “grinfie” è stato Tommaso Zorzi, reo di averle dato della “contessa decaduta”. E lei: “Decaduta de che, str***”.

Poi, dopo aver minacciato di volersene andare dalla Casa perché tenevano le luci accese e volevano cambiarle le pile del microfono, ha espresso la poca stima nei confronti di Alba Parietti durante una conversazione con Zorzi e Andrea Zelletta in cui si parlava di Francesco Oppini, che diventerà un concorrente del GF Vip a partire dalla puntata di venerdì. "Lui è simpatico, è la madre che è una str***", è stato il giudizio della De Blanck.















Sempre a stretto giro, la contessa ha anche insultato Flavia Vento perché in crisi per la mancanza dei suoi cani, ma non l'ha fatta desistere dall'abbandonare il gioco. "Falla finita tu sei sce*a davvero", le ha detto. E ancora: "Sei pazza. Ma vaffan***". Con chi se l'è presa adesso? Sempre parlando con gli altri, Patrizia De Blanck ha raccontato di aver ricevuto diverse proposte per partecipare al GF Vip ma di aver sempre rifiutato fino a questo momento.















Poi ha chiarito il motivo dei suoi rifiuti: "Erano anni che mi chiedevano di fare il Grande Fratello ma con Ilary Blasi rispondevo 'ma non ci penso proprio, manco morta", ha detto la contessa senza troppi giri di parole. Insomma una bella frecciatina nei confronti della moglie di Francesco Totti. Chissà se la conduttrice le risponderà o farà finta di niente.











Quest’anno Patrizia De Blanck ha invece accettato di mettersi alla prova e prendere parte a questa edizione del Grande Fratello Vip: “Quest’anno ho accettato perché me lo ha chiesto Alfonso che siamo molto amici”, ha sottolineato rimarcando la profonda stima nei confronti del giornalista e padrone di casa con il quale è amica da molti anni.

