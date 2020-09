L’esordi del Grande Fratello Vip 5 è stato più movimentato che mai. Lunedì 14 settembre Alfonso Signorini ha dato il via a questa nuova edizione e fatto entrare in Casa il primo gruppo di concorrenti. I restanti vipponi, come li chiama lui, saranno presentati nel corso della diretta del secondo appuntamento settimanale in programma venerdì 18.

Intanto, a poche ore dall'inizio, c'è stato già un abbandono. Flavia Vento ha lasciato il reality di Canale 5: è uscita dalla Casa perché aveva troppa nostalgia dei suoi cani e, stando agli ultimi rumor, al suo posto dovrebbe arrivare Cecilia Capriotti. Poi il caso Fausto Leali. Il cantautore ha fatto delle dichiarazioni sull'operato di Benito Mussolini che in rete hanno scatenato l'inferno.















C'è chi ha chiesto a gran voce la squalifica immediata dell'artista ma finora dalla produzione del GF Vip non è arrivato alcun commento. Probabilmente la questione sarà affrontata questa sera in diretta da Alfonso Signorini. Difficile dunque che ci sarà una squalifica, anche se si prevede una rettifica di Leali. E poi, sempre poco dopo la prima puntata, la paura per Tommaso Zorzi.















La prima notte l'influencer ha infatti accusato uno stato febbricitante e la Casa è andata in subbuglio mentre lui è stato fatto momentaneamente uscire per effettuare tutti i controlli medici del caso. Poche ore dopo, essendo risultato negativo al tampone, Tommaso Zorzi è rientrato in gioco e ha raccontato i dettagli ai suoi coinquilini. Dalle sue parole, la corsa in ospedale è stata alquanto movimentata. E nelle scorse ore, oltre ad aver ammesso nuovamente di non sentirsi troppo bene, ha parlato di essere stato "traumatizzato".











“Ragazzi non mi sento troppo bene – ha annunciato ai compagni di avventura -, forse ho ancora la febbre, non so”. Poi è tornato sul racconto di quando è stato portato in ospedale per controlli: “Comunque l’altro giorno ho subito un trauma. Mi hanno traumatizzato. Chi? Loro, sto parlando di loro, l’altro giorno. Mi hanno portato a sirene spiegate con l’ambulanza perché avevo la febbre”.

