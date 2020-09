“Silenzio”. Storie Italiane, Eleonora Daniele si emoziona guardando un’immagine. È successo tutto in diretta

A Storie Italiane si è parlato della morte di Paolo La Rosa, il ragazzo ucciso a coltellate a febbraio scorso a Terrasini, in provincia di Palermo, nella puntata di venerdì 18 settembre 2020, l’ultima della seconda settimana della nuova edizione. E proprio al termine della pagina dedicata al giovane siciliano, al quale la sua comunità ha dedicato un murales (foto nel secondo paragrafo) in studio è calato il silenzio ed Eleonora Daniele ha affermato, rivolgendosi alla regia: “Lasciatela, lasciatela questa immagine…”.

"Rimaniamo in silenzio a guardare quest'immagine" ha affermato subito dopo Eleonora Daniele a Storie Italiane, aggiungendo poi: "La televisione non è sempre rumore e parole, a volte c'è anche il silenzio […] qualche secondo di silenzio può servirci davvero per riflettere…". Al termine del collegamento da Terrasini, Eleonora Daniele a Storie Italiane ha salutato e ringraziato la mamma e il papà del ragazzo ucciso, definendoli "due genitori molto forti".















"Sono due genitori coraggiosi che combattono per quello che è accaduto al proprio figlio, perchè è una cosa che poteva accadere a qualsiasi altro ragazzo", ha aggiunto infine.























Ieri è stata Oriella Dorella, ballerina famosa in tutto il mondo, nella sua carriera anche étoile del Teatro alla Scala, l'ospite di Eleonora Daniele che si è raccontata nell'ultima parte della puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 17 settembre 2020. Nel salotto del programma mattutino di Rai1, Oriella Dorella ha confessato ad Eleonora Daniele di essere stata abbandonata da suo marito nel giro di pochissimi giorni.



“La mia vita è cambiata da un giorno all’altro. Era la vigilia di Natale e mi sono ritrovata da sola con due bambini da crescere. Li avevamo adottati solo da qualche anno”, ha raccontato, precisando poi: “Quando ci si separa non è come nei film…”.

