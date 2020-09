“Doveva succedere!”. Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti tesissimo per la domanda complessa

Nuova puntata di Chi vuol essere milionario con la simpatica campionessa Antonella Alemanni arivata a quota 30mila euro dopo due domande affatto semplici che l’hanno messa in difficoltà. Gerry Scotti, sempre a suo agio quando conduce un quiz duraturo come Chi vuol essere milionario, durante una domanda ben precisa (ovvero quali delle quattro parole seguenti è stata inserita dalla Treccani come nuovo neologismo a giugno 2020) è stato interpellato con l’aiuto ‘Chiedilo a Gerry’.

Lui ha spiegato che la parola "Whatever it takes" pronunciata da Mario Draghi è stata molto utilizzata quest'anno. Peccato che, dopo essere stata 'accesa' dalla concorrente, Gerry Scotti abbia voluto creare un po' di tensione con la campionessa prima di definirla esatta: "Prima o poi doveva capitare di fare un errore. Draghi ha pronunciato questa frase nel 2012. Ci sono voluti otto anni prima di entrare nella Treccani".















Dopo aver raggiunto il gradino dei 20mila euro, la campionessa Antonella Alemanni a Chi vuol essere milionario ha letto la domanda da 30mila euro che le si chiedeva cosa si ascoltava alla radio nel 1924 oltre al bollettino meteo e quant'altro. La risposta che più l'ha convinta quasi fin dall'inizio era "Le notizie dalla borsa" che si è poi rivelata quella corretta.















Dopo essere riuscita nell'impresa di indovinare la risposta giusta Gerry Scotti l'ha stuzzicata un po' sentendosi rispondere: "Un altro sciopone così non lo prendo più".











E’ simpatica Antonella Alemanni, l’attuale campionessa di Chi vuol essere milionario, tanto che all’inizio di questa puntata ha fatto ridere Gerry Scotti con il suo essere così convinta nel rimanere single: “Mi hai fatto venire la tosse dal ridere”. In una recente intervista, invece, ha definito periodo davvero complicato quello che tutti stanno vivendo.

