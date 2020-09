Volto della comicità in Italia negli anni Ottanta Novanta a Massimo Lopez e alla grande e indimenticabile Anna Marchesini, Tullio Solenghi è uno degli attori, imitatori, comici e registi teatrali più amati del mondo dello spettacolo italiano. Fin da bambino si appassiona alla recitazione a soli 17 anni si iscrive alla scuola del Teatro Stabile a Genova.

Durante i sette anni di studio sulla recitazione e il mondo del teatro conosce Massimo Lopez, anche lui componente del trio insime ad Anna Marchesini. La sua carriera inizia nel 1970 anno in cui esordisce nel teatro in "Madre coraggio e i suoi figli" con lo Stabile di Genova. Nel 1982 fonda il celebre gruppo comico Il Trio insieme con Massimo Lopez e Anna Marchesini. Il loro primo lavoro insieme è Helzapoppin su Radio 2. Poi partecipa a varie trasmissioni televisive, a partire da Tastomatto e Domenica in.















Nel 1986 partecipano a Fantastico 7, rimasto famoso come la migliore edizione del celeberrimo programma grazie alla presenza del Trio. Il famoso sketch in cui Tullio interpretava l'Ayatollah Khomeini provocò reazioni internazionali e minacce di morte a Solenghi da parte di integralisti islamici. Partecipa, sempre con il Trio, a tre edizioni del Festival di Sanremo, nel 1986, 1987 e 1989.















Nel 1990 Il Trio conobbe l'apice del successo con lo sceneggiato televisivo I promessi sposi, parodia dell'omonimo romanzo di di Alessandro Manzoni, trasmesso su Rai 1 in 5 puntate, con una media di 11 milioni di spettatori per ciascuna. Il Trio si scioglie nel 1994 e Tullio Solenghi inizia a lavorare nel mondo del doppiaggio. Nel 2008 i tre si riuniscono per festeggiare i 25 anni dalla loro nascita nello spettacolo di successo "Non esiste più la mezza stagione". Nel 2016 torna in televisione a"Tale e Quale Show" e insieme all'amico Massimo Lopez parte con il Tour Massimo Lopez e Tullio Solenghi show.









Nel 2020 entra nelcast di Ballando Con le Stelle, reality show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Tullio Solenghi è sposato con Laura Fiandra e ha due figlie: Alice e Margherita. Laura è una famosissima chef crudista, nel 1994 ha fondato Sotto il Ciliegio, centro di medicina naturale, che si occupa di osteopatia e omeopatia, fiori di bach, osteopatia, yoga e medicina ayurvedica. Classe 1949, è nata a Gorizia e vive a Roma l’attore. Tullio Solenghi è ateo e vegetariano. È nato il 21 marzo del 1948 a Genova. È alto 178 centimetri e pesa circa 75 chili.

