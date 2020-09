Sabato 19 settembre andrà in onda la seconda puntata del programma ‘Verissimo’, amatissimo dal pubblico. Molto amata anche la conduttrice, Silvia Toffanin, bravissima nelle interviste ed anche bellissima. Il 12 settembre scorso, ovvero quando è andata in onda la puntata di esordio, c’è stata tanta commozione soprattutto per la dolorosa confessione di Lapo Elkann, che ha confessato di aver subito abusi in passato. Sono andati come ospiti anche Alessia Marcuzzi e Piero Chiambretti.

Presente anche Giorgia Palmas. In molti erano adesso in attesa di capire chi possano essere i prossimi protagonisti della trasmissione in onda su Canale 5. Ed ecco che il profilo social di 'Verissimo' non ha deluso i tanti telespettatori, riferendo il primo nome. Si tratta di un'artista apprezzata, che si è saputa fare strada in pochissimo tempo, ottenendo un successo pazzesco. Andiamo a conoscere più da vicino chi sarà l'ospite che sicuramente emozionerà il pubblico che seguirà da casa.















La protagonista della seconda puntata sarà la cantante Gaia Gozzi, vincitrice dell'ultima edizione di 'Amici' di Maria De Filippi. Queste le parole utilizzate dal programma Mediaset: "Passione, emozione e un grande amore per la musica: sabato a Verissimo la vincitrice dell'ultima edizione di Amici…Gaia". Dunque, racconterà il suo amore viscerale nei confronti della musica. Nonostante inizialmente non sia subito riuscita a sfondare, adesso è considerata una delle più talentuose.















A proposito della Gozzi, nella decima edizione di 'X-Factor' entrò a far parte della squadra capitanata dal rapper Fedez, ma non riuscì a conquistare la vittoria piazzandosi al secondo posto. Tre anni dopo ha spodestato tutti, ottenendo un importantissimo successo al talent show della De Filippi. Tornando a 'Verissimo', è già stato rivelato che parteciperà anche Tomaso Trussardi, ovvero il marito di Michelle Hunziker. Si prospetta dunque un altro sabato spettacolare.









A ‘Verissimo’ Lapo Elkann ha raccontato il suo dramma. Il nipote di Gianni Agnelli non ha omesso nulla della sua infanzia, includendo dettagli anche molto dolorosi che hanno segnato gli anni e le sue esperienze di vita. Una storia di abusi e di solitudine, di silenzi e di una spiccata voglia di ricominciare partendo proprio dalla sofferenza. Momenti davvero toccanti.

