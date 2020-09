Momenti di tensione a Uomini e Donne. La puntata di oggi è iniziata con una rivelazione a sorpresa. A darla è Maria De Filippi in persona. Una novità assoluta per il programma per modi e tempi. Protagonista di questa storia uno dei personaggi più discussi è chiacchierati delle ultime edizioni. Parliamo di Enzo Capo. Gianni Sperti, dopo aver ascoltato in religioso silenzio la rivelazione fatta da Maria De Filippi su Enzo Capo di Uomini e Donne Over, è intervenuto, asserendo senza tanti giri di parole.

"Se è ancora in contatto con la sua ex fidanzata, che non è ex…Ciò vuol dire che Pamela Barretta ha sempre avuto ragione…". Gianni Sperti ha poi puntato smaccatamente il dito contro il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, asserendo che nel momento in cui una persona ha chiuso con l'ex, come ha sostenuto puntate fa, non ha motivo di sentire alcun bisogno di andare a ricercarla.















Nelle puntate precedenti di Uomini e Donne, Enzo Capo, che è stato nuovamente attaccato da Pamela, ha dichiarato il suo interesse per Valentina Autiero. E oggi Maria De Filippi ha voluto un po' provocare bonariamente quest'ultima, dichiarando: "Adesso penso che devi depennarlo dai tuoi ipotetici corteggiatori…".















Ma dove è finito Enzo Capo? Maria De Filippi ha dichiarato che Enzo Capo avrebbe sentito la necessità di tornare dalla sua ex fidanzata, non presentandosi quindi in studio: "Enzo non c'è…Lo do come stato di fatto, poi ognuno trae le conclusioni che vuole trarre…Lui ha sentito un urgente bisogno di prendere un aereo e volare a Stoccarda dalla sua ex fidanzata…".











Maria De Filippi ha poi spiegato che Enzo sarebbe scappato nella notte per raggiungere l’ex fidanzata: “Lui è venuto qua a Roma ieri sera, e poi è scappato di notte per raggiungere l’ex…” Una rivelazione che ha lasciato di sasso un po’ tutti in studio, Gianni Sperti compreso. Valentina Autiero, con il sorriso sulla bocca, ha immediatamente replicato alla conduttrice di Uomini e Donne, la quale ieri si è arrabbiata con un cavaliere: “L’avevo già depennato qui…” Successivamente ha rivelato che Enzo Capo l’avrebbe anche cercata per alcuni giorni, ma poi sarebbe appunto sparito nel nulla. Gianni Sperti ha quindi commentato: “Mai una gioia per te eh…”

