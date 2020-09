“È tutto vero…”. Dayane Mello lancia la ‘bomba’ al GF Vip: la confessione davanti agli altri inquilini

Nella casa del Grande Fratello Vip è già tempo di confessioni tra gli inquilini della quinta edizione partita lo scorso lunedì 14 settembre. Dayane Mello ed Enock Barwuah hanno chiacchierato a lungo, in disparte dai compagni di avventura, di Mario Balotelli fratello di Enock ed ex di Dayane.

La modella ricorda alcuni episodi in cui i due si sono incontrati quando, appena arrivata in Italia, ha iniziato una breve frequentazione con il calciatore. Anche il resto del gruppo partecipa interessato alla conversazione, man mano che il racconto della modella prosegue dalle sue parole risulta sempre più chiaro che per Mario ci sia ancora qualcosa di più che semplice affetto "c'è sentimento, Mario è una persona speciale", spiega la concorrente.















"Quando lo vedo il mio cuore batte forte" dice ancora senza mezzi termini spiazzando i compagni e soprattutto Enock che non si aspettava una dichiarazione così diretta da parte della modella. Dayane non sembra imbarazzata e prosegue nel racconto "malgrado il sentimento non siamo riusciti mai a stare insieme, lui è un testardo e anche io; quando l'ho conosciuto avevo diciannove anni, l'ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui". "Ma questa è una bella dichiarazione!" esclama Matilde anche lei stupita dalle parole della coinquilina.















Dayane Mello ha anche ricordato il primo bacio dato a Balotelli: "È stato in macchina davanti all'agenzia dove io lavoravo. Ci guardavamo, io l'ho preso e gli ho dato un bacio". La modella quindi ha chiesto a Enock se queste confessioni possano infastidire il fratello: "Lui si inc***a che siamo qua a parlare di lui?".









La reazione del giocatore non è tardata ad arrivare, in un messaggio su Instagram, poi cancellato, Mario Balotelli ha sbottato: “Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella Casa, grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno, lasciatemi in pace ma davvero”.

