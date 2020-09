“Col cu** di fuori, str***!”. Furia Patrizia De Blanck al GF Vip. Inquilini basiti: cosa è successo

Siete degli str***». Coinquilini increduli per l’ennesima ‘sbroccata’ della contessa Patrizia De Blanck nella casa del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo, Tommaso, Adua e Matilde organizzano uno scherzo ai danni di Patrizia, mentre questa si sta riposando in salotto dopo il pranzo. Caduta in un sonno profondo, la contessa non si avvede che alcuni dei vestiti presenti nel Pied-à-terre sono sotto attacco: i ragazzi infatti intendono farli sparire, sperando che la nobildonna esploda in escandescenze e il Grande Fratello non blocchi i loro propositi mentre trasportano gli abiti sottratti in magazzino.

I cospiratori si ingegnano: c'è chi vorrebbe farle trovare un abito solo, oppure chi vorrebbe dirle che non può più usarli, o ancora chi vuole sparpagliarli in giro per la Casa, o semplicemente farle rinvenire il solo carrello. Dopo qualche minuto di esitazione Enock, Andrea e Pierpaolo prendono in mano la situazione e nascondono i vestiti con la complicità del resto dei compagni.















Pochi minuti dopo Patrizia si sveglia e, appena arriva sulla porta del suo Pied-à-terre, capisce subito che c'è qualcosa che non va perché i suoi vestiti sono scomparsi ma gli altri provano a convincerla che a tutti hanno sottratto qualcosa. "C'è una spiegazione" dice Patrizia mentre continua a cercare in ogni angolo della Casa. "Venerdì c'è la puntata, vogliono che vada con il c*** di fuori? Ho solo una maglia…".















Patrizia non sembra demordere e continua a cercare i suoi vestiti in ogni angolo della Casa chiedendo la collaborazione di Adua e Andrea "era uno stand" dice sconsolata. Che fine ha fatto il guardaroba della contessa? Con qualche indizio i vip provano a far capire alla contessa che si è trattato di uno scherzo ma solo la vista dello stand, portato in salotto da Tommaso e Andrea, chiarisce a Patrizia l'intera vicenda.









“Chi ha avuto questa brillante idea?” domanda ai coinquilini “noi due” dice Andrea tra le risate indicando anche Tommaso. Patrizia sembra stare allo scherzo, commenta divertita con i due autori tra le risate e gli applausi del resto del gruppo, poi sbotta: “Siete degli str***. Vaff***”.

