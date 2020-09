“Sarà così per molto”. Manuel Agnelli, parole gonfie di tristezza a poche ore dal via di XFactor. Cosa è successo

Manuel Agnelli sarà di nuovo protagonista, insieme a Emma Marrone, Mika e Hell Raton, a X Factor 2020. Intervistato dal portale di informazione televisiva TvBlog, il frontman degli Afterhours ha però voluto mettere al centro del discorso esclusivamente la musica, la quale, soprattutto in questo periodo segnato dall’epidemia di coronavirus, non sta di certo attraversando un momento di forma.

“Ora la musica è ferma – spiega Manuel Agnelli – e lo sarà ancora per molto, quindi mai come quest’anno è importante parlare di musica in televisione, forse in modo meno spettacolarizzato, ma non per questo meno spettacolare”. Alle audizioni, oltre all’assenza del pubblico, sono state prese tutte le misure anti-Covid (compreso il tavolo della giuria ridisegnato a X per consentire il distanziamento dei quattro coach). “Abbiamo organizzato la macchina produttiva in nuclei di lavoro, in maniera che si possa isolare ogni blocco senza fermare il programma nel caso ci fosse un positivo”, spiega a Repubblica la curatrice Eliana Guerra. Continua dopo la foto















Stasera su Sky debutta la nuova edizione di X Factor, la più intima, forse la più interessante: per l’emergenza coronavirus i concorrenti si esibiscono senza spettatori, di fronte ai giudici Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone e Hell Raton, ribattezzato Manuelito. Un quartetto molto interessante, su cui i produttori scommettono dopo l’esito poco brillante dello scorso anno. Continua dopo la foto















“Quando, nonostante un grande cast e un grande spettacolo, lo show ha fatto meno breccia nel pubblico”, spiega Nicola Maccanico, executive vice president di Sky Italia. “Abbiamo capito che al racconto mancavano proprio le storie e le emozioni”. “Così questa – aggiunge Gabriele Immirzi, Ceo di Fremantle Italy, “sarà un’edizione con più testa, più cuore e meno muscoli. Abbiamo rimesso al centro del programma la voce dei ragazzi, che è molto più attenta, inclusiva e consapevole, di quello che ci restituisce la cronaca in questi giorni”. Continua dopo la foto











“Quest’anno – gli fa eco Nils Hartmann – troverete davvero la meglio gioventù a X Factor, giovani che hanno qualcosa da dire”. Attesa anche per Emma che ha alle spalle l’esperienza dell’altro talent per eccellenza della tv italiana, Amici. “Sono due realtà differenti ma con tante cose in comune, e forse la vera grande differenza tra le due esperienze sono io. Oggi sono più grande e non ho paura di prendere decisioni. E’ un po’ come quando prima sei piccolo e abiti con i genitori e poi decidi di andare a vivere da solo”.

