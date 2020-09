Tommaso Zorzi ancora una volta protagonista. Dopo la lite con la contessa De Blanck che non gli ha perdonato alcuni atteggiamenti, stavolta l’influencer finisce nel mirino di una sua vecchia conoscenza fuori la casa tanto che sembra proprio ci sarà un confronto nei prossimi giorni. La parte in causa è l’ex fidanzato Iconize.

Nel daytime del Gf Vip di oggi abbiamo ascoltato gli sfoghi e i racconti di Tommaso in confessionale. Ha raccontato di un episodio piuttosto recente in cui Iconize gli ha chiesto di poter pubblicare di nuovo un loro vecchio video. Lui non era d'accordo, ma il video è stato pubblicato ugualmente. Zorzi ha aggiunto pure che Iconize gli avrebbe chiesto di commentare il video in questione con un cuore. Lui si è fatto un'idea precisa del perché nonostante si siano lasciati il suo ex ogni tanto parla ancora di loro due. Queste sono state le sue parole.















"È un po' abbagliato da questa smania di protagonismo sia mediatica che non. Avendo un ex dentro al Gf sarei estremamente stupito che lui non cogliesse questa palla al balzo". Di fronte alle telecamere di Pomeriggio Cinque, dunque, Iconize ha replicato così: "Mi ha definito una ciotola, ma quella ciotola gli piaceva tantissimo ci mangiava tutti i giorni! Chi disprezza compra, ma io non sono più in vendita. Però gli voglio ancora bene".















Marco Ferrero ha poi aggiunto altre precisazioni su Instagram, pubblicando anche il video incriminato in cui Zorzi manda delle frecciatine al suo indirizzo. Ferrero ha rilasciato sulle sue Instagram Stories queste riflessioni: "Ci tenevo a precisare una cosa al volo perché mi state scrivendo in molti. Tommaso ha fatto una diretta nella quale diceva che io non vedevo l'ora di andare al GF a fare casino. Mi ha paragonato ad una ciotola, dicendo:"Io non sputo mai nel piatto dove ho mangiato".











Ma lui è proprio una ciotola. Io trovo di una bassezza incredibile dover denigrare una persona per elevare sé stessi. Io non l’ho mai fatto non ne ho bisogno. Lui si frega da solo, perché dice: ”Non voglio che mi venga a far casino”. Però poi mi insulta, quindi è come mettere la pulce nell’orecchio, come lanciare la prima freccia.

