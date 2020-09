La puntata di esordio di ‘Temptation Island’ del 16 settembre ha fatto già molto discutere. Tante le polemiche esplose e siamo soltanto all’inizio del reality show. Coloro che sono finiti maggiormente nell’occhio del ciclone sono stati Amedeo e Sofia, che formano una coppia da ben 11 anni. Dopo aver scoperto di essere stata tradita, la donna ha confessato alla sua dolce metà che prova ancora sentimenti nei suoi confronti ed ha quindi tutta l’intenzione di riprovarci con lui.

Sulla vicenda è intervenuta in queste ore l’opinionista Karina Cascella, che spesso e volentieri dà vita ad Instagram stories per parlare dei vari personaggi noti. Medesima cosa l’ha fatta per Amedeo e Sofia. Karina ritiene non idoneo questo atteggiamento: “Ci vogliono un po’ di anni, di mesi per metabolizzare la fine di una storia oppure per perdonare un tradimento, oppure per capire. Come si fa? Secondo me le persone che vivono in questo modo, senza metabolizzare nulla, non hanno dei sani principi”. (Continua dopo la foto)















Ed ha aggiunto: “Non è possibile!”. Quindi, la Cascella non ritiene proprio plausibile la possibilità che si possa cancellare così velocemente un comportamento grave da parte di un uomo. Successivamente ha infatti detto ancora: “Dopo tutto quel tempo la verità la vai a dire in un programma televisivo? Questa è follia. Ma la cosa peggiore è lei”. Davvero incredula, perplessa e arrabbiata l’opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso, che ha continuato ad esporre il suo parere. (Continua dopo la foto)















Ha in seguito bollato il rapporto sentimentale dei due protagonisti di ‘Temptation’ come “amore malato”. Prima di dichiarare sul programma: “Io più lo guardo e più mi rendo conto che purtroppo rappresenta veramente la realtà: gente che cambia fidanzati come se fossero mutande, si lasciano e si prendono, si fidanzano tra di loro. Io non ci capisco più niente”. Ancora una volta la Cascella ha voluto dire la sua, vedremo nei prossimi giorni contro chi si vorrà scagliare. (Continua dopo la foto)









Un paio di giorni fa Karina ha attaccato coloro che la insultano dicendole che è grassa: ““Vi lamentate dell’anoressia, della bulimia e del bullismo, ma come vi permettete?. Fate pace con il cervello, cosa volete vedere la normalità o l’anoressia?. Non è possibile che le donne si permettano di dire certe cose, io non sono ingrassata ma anche se fosse? Questa cosa è uno schifo, deve finire”.

“Ecco perché ha lasciato”. Rita Dalla Chiesa e l’addio a Forum, sui social sono sicuri: è andata proprio così