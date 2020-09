Il Grande Fratello Vip è appena iniziato ma i concorrenti – alcuni devono ancora entrare in Casa e lo faranno venerdì – sono già a loro agio. Talmente a loro agio che si stanno lasciando andare anche a un linguaggio poco consono a un contesto televisivo. A tenere la bandiera è la mitica contessa Patrizia De Blanck, che già nelle prime ore di permanenza al reality ha dimostrato di non avere peli sulla lingua.

E anche di usare un linguaggio più che colorito. Praticamente non c’è frase senza parolacce e infatti il suo comportamento nella Casa sta dividendo l’opinione pubblica. C’è chi l’adora perché sincera, vera ed è se stessa, e chi invece non tollera questa sua aggressività verbale. Karina Cascella, tanto per fare un nome, l’ha definita un cattivissimo esempio. (Continua dopo la foto)















Patrizia De Blanck, tra l’altro, sembra averne per tutti. Inquilini, autori e anche vip che non sono al reality. Già memorabile, si fa per dire, la sfuriata contro una Flavia Vento disperata per i suoi cani. “Ma falla finita tu sei sce*a davvero – l’ha attaccata Patrizia – Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza. Ma vaffan***o è un giorno che sta qua!”. (Continua dopo la foto)















E ancora, prima che la Vento abbandonasse il reality: “Ma è tutta st**nza questa! Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male! Ma allora che ca**o ci sei venuta a fare tu qui dentro? Cosa cavolo ci sei entrata a fare dimmelo”. Riprendendo il discorso del linguaggio colorito, gli autori del GF hanno richiamato i concorrenti: “Cercate quando dovete dire un vaffa di dire vaffainbagno”. (Continua dopo foto)











Anche la contessa è stata redarguita dalla produzione. E nemmeno per la prima volta in pochi giorni. Ancora una volta gli autori le hanno fatto presente che deve indossare sempre il microfono e lei, al solito, ha sbottato: “Ma non ce penso proprio nun me rompe er ca**o. Io vado a letto il microfono mettitelo in un altro posto”. Venerdì, in diretta, sarà richiamata da Alfonso Signorini?

