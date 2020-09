“Ho perso 12 kg”. Carolyn Smith dimagrita e pronta per Ballando con le stelle: come sta oggi

Anche quest’anno Carolyn Smith sarà a Ballando con le Stelle. Presidente dal 2007, la coreografa non mancherà nell’edizione 2020 del programma condotto da Milly Carlucci che dopo due rinvii dovuti a casi di coronavirus nel cast (Samuel Peron e Daniele Scardina) partirà sabato 19 settembre. Confermati accanto a Carolyn Smith Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

Com'è noto, da cinque anni la ballerina e coreografa scozzese combatte contro un tumore al seno, quello che lei stessa ha più volte definito "l'intruso". Come sta oggi? Ogni 3 settimane da Padova (dove vive con il marito Ernestino Michielotto, ex ballerino) si reca a Roma per sottoporsi a una seduta di chemioterapia. Intervista dal settimanale Oggi, la Smith ha assicurato di sentirsi bene anche se non sa fino a quando dovrà continuare con le cure.















Di sicuro non è stato facile durante il periodo della quarantena. Carolyn Smith aveva preso un albergo nella Capitale per qualche mese ma quando poi la struttura ha chiuso per via dell'emergenza sanitaria si è dovuta trasferire in un appartamento senza ascensore e acqua calda. Nei 3 mesi del lockdown ha anche avuto la febbre ma per fortuna non si è trattato di un caso di Coronavirus.















A proposito di lockdown, alla vigilia della nuova edizione di Ballando con le Stelle Carolyn Smith è più in forma che mai. La giurata è dimagrita durante la quarantena forzata: ha perso 12 kg, come raccontato nell'intervista rilasciata nel numero di Oggi in edicola da giovedì 17 settembre 2020. La 59enne ha approfittato del lockdown per mangiare sano e in orari fissi.











Di solito sempre in giro tra spettacoli ed eventi, Carolyn Smith ha approfittato della quarantena forzata per trovare una regolarità, tra pasti e attività fisica, che difficilmente si riesce a rispettare quando si fa il suo mestiere. Ha inoltre seguito una dieta messa a punto dalla sua nutrizionista di fiducia che le ha permesso di mangiare in maniera corretta e salutare. E poi il movimento. D’altronde per lei il ballo è vita.

