L’avevamo lasciata con una rivelazione ‘hot’, la ritroviamo con una confessione disgustosa. Patrizia De Blanck continua a essere la protagonista assoluta di questo Grande Fratello Vip. Il reality di Alfonso Signorini è iniziato da pochi giorni e il cast non è nemmeno al completo, ma la Casa ha già una sua regina.

Non ha peli sulla lingua la contessa e l'ha dimostrato immediatamente anche con i suoi coinquilini. Patrizia De Blanck ne ha per tutti: da Tommaso Zorzi a Flavia Vento passando per gli autori del reality e vip che non sono al GF Vip come Alba Parietti. E non ha filtri come dimostrato l'altro giorno quando è entrata nel bagno della Casa e invitato Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah a togliersi gli slip mentre erano in vasca.















"Ma voi fate il bagno con gli slip? Ma che ca**o di bagno è? Come vi lavate? Ma levateli, tanto io di uccelli ne ho visti tanti per cui non mi fa nessun effetto", la frase 'choc' che, nemmeno a dirlo, si è subito guadagnata le prime posizioni sui trend-topic in rete. E si è anche lasciata andare con Petrelli.















Patrizia ha inforcato il doccino e ha iniziato a bagnarlo dicendo: "Ti accarezza, sale e scende. Sale e scende", con lui che non è riuscito a rimanere serio ed è scoppiato a ridere. Ora una confessione mentre i concorrenti parlavano di cibi particolari. La De Blanck ha tirato fuori l'Isola dei Famosi e detto agli altri di aver provato la carne di topo (anche Wikipedia sulla parte relativa alla edizione numero 6 conferma) lasciandoli di stucco.









Parlare di carne di topo mentre si mangia #GFVIP pic.twitter.com/R93962rHxH — vincenzo (@vincycernic95) September 16, 2020

Parlando del formaggio con i vermi:

Morra: “…se stai sull’isola vedi come lo mangi!”

La Contessa: “Pensa che io ho mangiato un topo!”

Qualcuno: “Ma dai, davvero?!”

La Contessa: “Eh, quanno c’hai fame!”

No vabbè 🤣✈️ #gfvip — Red Bengala (@RedBengala) September 16, 2020

in che senso ha mangiato il topo scusate un attimo #gfvip pic.twitter.com/rPDMwlW8l9 — anto (@extremelymoody_) September 16, 2020



“Il formaggio con i vermi mi fa schifo non lo mangerei mai – ha rivelato la contessa – Mangiatevelo voi. Però ho assaggiato il topo, la carne di sorcio. Ero a L’Isola dei Famosi e dopo una prova ho mangiato un topo. Perché? Oh, quando c’hai fame! Mia figlia ha mangiato il serpente, però alla fine quello va bene è come un’anguilla, non fa così schifo. Poi nella mia vita ho assaggiato anche la rana, ma quella è buonissima. Il topo aveva anche la coda, era proprio un topo intero”.

