In ritardo rispetto ai programmi, ma alla fine Temptation Island è iniziato. Mercoledì 16 settembre, in prima serata, Alessia Marcuzzi ha presentato le coppie pronte (o quasi) a mettere alla prova il loro rapporto. E la prima puntata ha riservato subito un colpo di scena clamoroso. Anzi, due. A stupire il pubblico non è stato solo il falò di confronto anticipato, o per meglio dire immediato visto che entrambi i fidanzati erano al villaggio da pochissimo, ma com’è finito.

Non era mai successo che una coppia chiedesse il confronto così velocemente. È successo a quella umbra formata da Sofia e Amedeo. A richiedere il confronto è stata lei, 30 anni, dopo aver avuto la conferma che cercava. Lui, 31 anni, l’ha tradita in passato senza però mai ammetterlo e ha scelto di farlo in diretta tv. Sofia in passato ha trovato una lettera d’amore indirizzata a un’altra e ha creduto alla storia del suo fidanzato che quella lettera era per aiutare un amico. (Continua dopo la foto)















La redazione sapeva la verità sul tradimento e Amedeo l’ha confessato ai suoi compagni all’inizio del reality. Attraverso i video nel pinnettu Sofia ha quindi scoperto tutto e chiesto un falò di confronto anticipato. E quando Alessia Marcuzzi è andata ad avvisare Amedeo, lui è sembrato incredulo. “Lo sai che tra noi non andava da un po’ di tempo – si giustifica lui – , non te l’ho mai voluto dire, mi dispiace tanto”. (Continua dopo la foto)















“Ma secondo te io ho creduto alla lettera? Mi hai fatto passare un anno di me**a. L’hai detto a 5 sconosciuti e non a me”, è la reazione di Sofia, che sembrava decisa a chiudere. Poi il colpo di scena: “Io sono disposta ad andare avanti, anche a superare il tradimento, io so quali sono i miei sentimenti”. Amedeo non è convinto, anzi è molto deluso: “Non ho avuto modo di capire niente”. La Marcuzzi chiede ad Amedeo se è innamorato, lui risponde: “Non lo so, io ero qui per questo motivo. Non mi ha dato il tempo nemmeno di disfare la valigia. Io con i presupposti giusti sono pronto a ricominciare con lei, ma non mi ha proprio dato il tempo di capirlo”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Sofia richiede il falò di confronto anticipato ORA su Canale 5 🔥 #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 16 Set 2020 alle ore 2:12 PDT

Visualizza questo post su Instagram Questo fotogramma dice tutto. Sofia, cosa hai fatto? Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 16 Set 2020 alle ore 2:22 PDT



Sofia invece è clamorosamente decisa: “Sono consapevole di quello che provo io e voglio uscire da qui”. La Marcuzzi prova a far ragionare entrambi: “Sofia è intenzionata a continuare questo rapporto mentre Amedeo quello che vedo è una persona non convinta”. “No, io sono arrabbiato – spiega Amedeo – perché avrei voluto stare qui e capire meglio. Usciamo insieme ma tu devi cambiare”. E alla fine escono insieme da Temptation Island. Ma tra i commenti scioccati dei telespettatori.

