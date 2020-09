“Questo è malato”. Temptation Island, Serena e Davide sotto accusa: la frase di lui è terribile. “Un uomo da evitare a tutti i costi”

Davide e Serena a Temptation Island hanno infiammato Twitter. In particolare è stata una frase del fidanzato ad accendere la polemica. Abbiamo atteso oltre la mezzanotte per vedere la storia di questa coppia, con mancanza di fiducia da parte di lui per le modalità in cui si sono conosciuti. Erano fidanzati con altre persone e uscivano a coppia, lui era il fidanzato della migliore amica di Serena. Si sono innamorati e si sono messi insieme, ma Serena ha impiegato più tempo a uscire del tutto dalla storia passata e questo non rende Davide abbastanza sicuro del loro rapporto di coppia.

Dal non avere abbastanza fiducia a proibirle di fare praticamente tutto senza di lui il passo è stato breve, in questo caso. E non lo ha neanche nascosto, anzi lo ha dichiarato a favor di telecamera appena entrato nel villaggio. Serena è stata chiamata nel Pinnettu per vedere un video del fidanzato. Davide ha parlato con la produzione e ha raccontato il loro rapporto di coppia. Parlando ha pronunciato questa frase: "Non concedo che esca con dei ragazzi. In realtà neanche con le ragazze".















Come se non bastasse ha aggiunto che "non le concede" di fare qualcosa che non includa anche lui. Insomma, Serena può uscire solo con lui e coltivare solo interessi che prevedano la presenza del suo fidanzato. Pare che a lei sia andato bene questo tipo di rapporto per un certo periodo di tempo, perché è innamorata. Su Twitter invece sono stati di parere opposto. I commenti contro Davide sono stati tantissimi.























Per esempio: "E dal 1875 e tutto!", "Davide è esattamente il tipo di uomo da evitare come la peste", "Ma questo? ma stiamo veramente sentendo quello che stiamo sentendo?", "Questa non è gelosia, questa è malattia" e tanto altro ancora. Temptation Island 2020, la storia di Davide e Serena

In realtà Serena in un secondo video nel Pinnettu ha ammesso di non poter andare avanti così. Ha bisogno di serate spensierate in compagnia di amici, altrimenti rischia di esplodere.



Chiacchierando con una tentatrice, Davide ha raccontato che Serena è tornata insieme all’ex per tre volte all’inizio della loro relazione. Per questo non le fa usare i social network, non la fa uscire con altra gente e non la fa andare in palestra. Davide ha ulteriormente aggravato la sua posizione agli occhi del pubblico: “Ho il controllo sulla sua mente. Io non litigo nemmeno con lei, non la ritengo degna”. Gennaro in particolare ha provato a farlo ragionare, e anche lui al falò ha ammesso di volersi dare del tempo per superare la sua gelosia.

