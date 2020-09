“Sei uno schifoso”. Temptation Island, Carlotta si scaglia contro il suo Nello: cosa è successo

Inizio non facile, quello di Carlotta e Nello a Temptation Island, che già mostrano i primi segni di cedimento. In particolare chi non sta vivendo bene i primi giorni nel villaggio è Carlotta. La ragazza è stata subito chiamata nel pinnettu dove ha visto video tutt’altro che piacevoli. Ma è al primo falò di Temptation Island che Carlotta ha avuto un crollo emotivo. Infatti durante i video visti al falò, Carlotta ha sentito Nello ammettere che il rapporto, dopo qualche anno, si è un po’ spento. Inoltre, ad infastidire Carlotta, sono stati gli atteggiamenti di Nello nei confronti di una delle single.

Carlotta ha ammesso che con lei lui non scherza più così: “Con me è sempre stanco, sempre pieno di problemi. Ora capisco perché dice no al matrimonio. Io l’ho idealizzato. E’ uno schifoso”. La coppia formata da Nello e Carlotta ha deciso di partecipare a Temptation Island per scelta di lei. La ragazza infatti vorrebbe sposarsi, dopo sei anni di storia. Ma lui non ne ha intenzione, anche se le ha proposto una convivenza che però a lei non basta. Certamente Carlotta non si aspettava di vedere Nello in atteggiamenti equivoci con le single. (Continua a leggere dopo la foto)















Atteggiamenti che sono già avvenuti dopo appena un giorno al villaggio. La ragazza, dopo aver visto nel pinnettu, a poche ore dall’ingresso a Temptation, video del proprio ragazzo, ha pianto: “Ma io con chi sto? Che schifo. Io non ho parole, già dopo un giorno e mezzo non mi pensa più”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi, quando ha visto il suo fidanzato ostentare atteggiamenti intellettuali, Carlotta non ci ha visto più: “Ma se è una capra”. Stando alle prime immagini mostrate a Temptation Island, Nello non sarebbe totalmente spontaneo. Anche Carlotta comincia ad avere i primi dubbi sui comportamenti di Nello, dopo che lui agli altri compagni ha ammesso: “Sono frenato”. (Continua a leggere dopo la foto)











Nello ha precisato di volersi controllare nei comportamenti, tanto fuori le occasioni non mancano. Parole che hanno ferito molto Carlotta. Dunque la coppia formata da Nello e Carlotta sembra dare i primi segnali di crisi. E non è l’unica, anche quella formata da Speranza e Alberto potrebbe crollare da un momento all’altro, dopo che lei ha scoperto il tradimento di lui.

Ti potrebbe anche interessare: Coronavirus, il vaccino sta finalmente per arrivare. E si parla di una data ben precisa