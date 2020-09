Le frasi su Mussolini dette da Fausto Leali dentro la casa del Grande Fratello hanno fatto scoppiare la bomba. Polemiche a non finire e fiume di parole, e in alcune occasioni anche insulti, sui social tra chi minimizza il gesto e chi invece chiede l’esclusione del concorrente. Se ne è parlato anche poco fa nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5. dove si sono espressi Giovanni Ciacci, Vladimir Luxuria, Biagio D’Anelli, Iva Zanicchi e la stessa d’Urso.

“Se fai delle leggi razziali e i campi di concentramento anche se hai fatto delle cose buone prima non conta più nulla”, ha chiosato Vladimir Luxuria, rispondendo indirettamente a Leali e direttamente a Iva Zanicchi che ha difeso il cantante. Non solo: l’ex parlamentare, circa le frasi dette dall’artista, ha parlato di “Infausto Leali” e di “falsi storici”. Continua dopo la foto















“Se gli altri inquilini annuivano non vuol dire che aveva ragione. Altro falso storico è che Hitler fosse un fan di Mussolini”. A ‘picchiare duro’ su quanto accaduto nel reality è stato anche Giovanni Ciacci: “Questa è apologia di reato”. Non della stessa opinione Biagio D’Anelli che ha detto che chi si scaglia contro il gieffino bresciano pecca di moralismo perché, secondo la sua opinione, ha fatto delle esternazioni tutt’altro che felici ma “in modo leggero”. Continua dopo la foto















“Io e Vladimir Luxuria in quel periodo saremmo stati messi al confine”, ha replicato Ciacci. Infine sono giunte le parole della d’Urso. Barbara d’Urso ha lasciato correre la discussione, per poi chiosare: “Ma come ti viene in mente di parlare di Mussolini e Hitler dopo 24 ore che sei entrato al GF Vip?”. Dopo la slot dedicata alla questione Leali, c’è stato uno scontro alquanto duro in studio tra Ciacci e Biagio D’Anelli. Continua dopo la foto











Quest’ultimo ha sostenuto che l’esperto di moda nutra dell’antipatia nei confronti dell’influencer Tommaso Zorzi, anch’egli impegnato al GF Vip 5, per una vicenda privata sentimentale che coinvolgerebbe una persona terza, un tale Armando. Ciacci ha dichiarato in diretta che procederà per vie legali, querelando l’opinionista. D’Anelli non ha fatto una piega, insistendo che quanto da lui detto è la verità. La d’Urso si è mostrata particolarmente incuriosita alla vicenda. Notando però la tensione creatasi ha preferito chiudere in fretta la discussione.

