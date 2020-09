Attore dalla grande sensibilità, qualità che l’ha sempre accompagnato durante la sua lunga carriera, Ninetto Davoli è stato scoperto da Pierpaolo Pasolini a soli 15 anni e diventa il suo pupillo. La sua fama è legata ai film degli anni 70 e 80 in cui ha interpretato svariati ruoli.

Arrivato a Roma insieme ai genitori, Ninetto Davoli cresce in una baraccopoli (Borghetto Prenestino) e capisce che il suo futuro sarà nel mondo della recitazione. Pier Paolo Pasolini lo sceglie come comparsata nel film Il Vangelo secondo Matteo (1964), come coprotagonista, accanto al grande Totò, nel film Uccellacci e uccellini e, successivamente, negli episodi La Terra vista dalla Luna (Le streghe, 1967) e Che cosa sono le nuvole? (Capriccio all'italiana, 1968).















Davoli recita in "Edipo Re" del 1967 con mostri sacri del calibro di Carmelo Bene, Julian Beck, Silvana Mangano e Alida Valli. Questo sodalizio si interrompe con la morte violenta del grande regista, avvenuta la mattina del 2 novembre 1975 in uno squallido spiazzo dell'idroscalo di Ostia. È proprio Ninetto che il giorno 2 novembre del 1975 effettua il riconoscimento del cadavere dell'amico.















Dopo la scomparsa del regista Davoli inizia una lunga collaborazione con Sergio Citti. Davoli è oramai un volto noto e nel 1973 si sposa con Patrizia, diventa testimonial della Saiwa nei panni di Gigetto in una serie di spot esilaranti, che andranno avanti dal 1972 al 1982. Gira anche diverse commedie. L'ex borgataro, diventato attore per caso, recita in tantissimi film accanto a grandissimi attori.









Nel 2020 torna in televisione partecipando alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con la ballerina Ornella Boccafoschi. Ninetto Davoli è sposato con Patrizia dal 1973. La coppia ha avuto due figli: Guido e Pier Paolo Davoli. All’anagrafe Giovanni Davoli, Ninetto è nato a San Pietro a Maida in provincia di Catanzaro il 11 ottobre del 1948. È alto un metro e settantaquattro centimetri e pesa circa settanta chili.

