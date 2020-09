Nella puntata di ‘Uomini e Donne’ di oggi, mercoledì 16 settembre, Maria De Filippi ha perso le staffe. Ha deciso di far parlare un nuovo cavaliere, che però ha fatto alcune dichiarazioni che non sono state gradite dalla padrona di casa. Lui è uscito con ben tre donne, ovvero Roberta, Carlotta e Valentina, e su quest’ultima ha anche detto cose non proprio piacevoli. Ha fatto intuire che è una persona facile. Allora la conduttrice non ci ha visto più ed è esplosa furiosamente.

La De Filippi non ha accettato di buon grado nemmeno gli applausi per lui, infatti senza troppi giri di parole ha affermato: “Nel momento stesso che lui si vanta di essersi tirato indietro con Valentina e lo racconta a Roberta…Io non riesco a capire come potete applaudirlo”. Poi ha deciso di rivolgersi in modo diretto a Nicola, non risparmiando considerazioni forti. Maria si è messa alle spalle la sua consueta tranquillità e gliene ha dette di tutti i colori. Ecco cosa è successo. (Continua dopo la foto)















Le sue parole al cavaliere sono state le seguenti: “Un uomo che è un signore non lo va a raccontare a Roberta. Non puoi fare il santo”. Ed ha successivamente aggiunto: “Caschi male”. L’uomo però si è subito difeso, riferendo che Valentina si è resa protagonista di avances molto forti, che ci sarebbero state in due occasioni. Ma tutto ciò non è bastato perché la De Filippi non è stata per nulla convinta da queste sue giustificazioni ed anzi ha replicato con un’incredibile ironia. (Continua dopo la foto)















“Ti ha turbato? Tu appena cresimato e battezzato sei stato turbato”. La presentatrice del dating show si è scagliata contro anche le altre dame che stavano difendendo Nicola: “E voi lì dietro ad accusare subito eh? Lei è facile per voi, basta! Bollata in questo modo. Ma fatevi una domanda, no? Prima di dire che una donna è facile”. Al termine di tutto ciò è stata Maria a prendersi degli applausi scroscianti. E Carlotta, Valentina e Roberta hanno lasciato praticamente solo il cavaliere. (Continua dopo la foto)









Nella giornata di ieri era finito nel mirino il corteggiatore Davide Benincasa, a causa di alcune segnalazioni come riportato da Deianira Marzano: “Questo posta foto e video insieme alla fidanzata…Adesso mi ha scritto anche un’altra ragazza che si è sentita presa in giro. Ma tu sei andato a Uomini e Donne per prendere in giro tutti quanti?”. E ci sono state anche altre segnalazioni che non lascerebbero dubbi.

Ballando con le stelle, ancora una colpo di scena: l’annuncio arriva da Milly Carlucci. Un’edizione così non si era mai vista