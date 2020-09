Volto noto delle fiction italiane e del cinema, Paolo Conticini esordisce nel mondo dello spettacolo nel 1995 recitando nel film “Uomini uomini uomini”, che poi ha dato il via a sodalizi professionali più duraturi della sua carriera televisiva, come quella con l’attore Christian De Sica.

Paolo Conticini recita infatti in tantissimi cinepanettoni di successo: Vacanze di Natale 95", "Bodyguards", "Natale sul Nilo", "Natale in India". E ancora "Natale a Rio" nel 2008, "Natale a Beverly Hills" nel 2009, "Natale al Sud" e "Matrimonio al Sud". Nel 2011 il debutto nel mondo delle fiction con "Lasciami Cantare", ma è con "Provaci ancora prof", dove recita accanto a Veronica Pivetti e veste i panni del maresciallo Gaetano Berardi , a consacrarlo.















Paolo Conticini: età, altezza, peso, fidanzata, moglie, figli

È nel cast di Come un delfino, Un Medico in Famiglia 7 e Anna e i Cinque 2. Conduce due edizioni dello Zecchino D'Oro, è nel cast di Tale e Quale Show, dove ha un grande successo grazie alle interpretazioni di Tina Turner e Drupi. Nel 2020 è entrato a far parte del cast di Ballando con le stelle.















Paolo Conticini è felicemente sposato con Giada Parri dal 2013 e non ha figli. "Dovevamo sposarci alle 7 della sera – ha detto rivelando un aneddoto sulle nozze – Non avevamo fatto né addio al nubilato, né addio al celibato. La mattina me ne sono andato al mare. Lei ha avuto la brillante idea di stirare il suo abito, lei che non stira mai. Il ferro è scoppiato ed è fuoriuscito tutto il calcare nero".









“Io ero al mare rilassato con un amico, suona il telefono ed era lei che in lacrime, mi diceva del vestito. Era diventato rosa e nero, sembrava la maglia del Palermo. Ho preso la macchina e sono corso da lei. Mia madre, poi, ha risolto il problema”. Paolo Conticini è nato a Pisa il 14 gennaio 1969. È alto metro e 84 di altezza e pesa 75 chili.

