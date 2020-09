Splendido annuncio del conduttore de ‘La Vita in Diretta’, Alberto Matano, che nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di una collega. Ha voluto comunicare in questo modo il grande ritorno della donna, che dunque torna ad essere protagonista della trasmissione Rai. Si tratta di Giovanna Botteri, che per tanti mesi l’abbiamo vista al lavoro dalla Cina in veste di inviata. Ora è potuta finalmente rientrare in Italia, per la gioia di lui e di tutti i telespettatori.

L’immagine ha fatto subito il giro della rete, ottenendo un consenso larghissimo. Giovanna è amatissima dal pubblico da casa e questo suo rientro nella nostra Penisola ha reso felici tutti quanti. Per il suo arduo compito svolto in questi mesi, è stata in grado di conquistare molti premi, tra i quali è spiccato senza ombra di dubbio il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Nonostante gli innumerevoli complimenti, purtroppo non sono mancati nemmeno alcuni commenti di hater. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo dello scatto insieme alla collega, Alberto ha scritto: “È tornataaa! Giovanna Botteri, ci vediamo dopo in diretta”. Tra i vari messaggi entusiastici, è spuntato: “Giornalista di grande spessore. Contenta di vederla sorridere dopo tutto quello che ha visto”, “Grande Giovanna”, “Wow, sei bravissima”, “Lei è una persona di grande intelligenza”, “Giovanna, io ti stimo e ti adoro!”, “Troppo forte, sei molto brava”, “Grandissima e immensa, bravo Matano”. (Continua dopo la foto)















Ma c’è stato anche chi l’ha criticata: “Non è tornata, più che altro si è cambiata”, in riferimento all’outfit. Ieri, alla trasmissione ‘Da noi…a ruota libera’ di Francesca Fialdini, la Botteri è stata ospite ed ha parlato di un’altra grande giornalista, Ilaria Alpi, assassinata in Somalia insieme all’operatore Miran Hrovatin nel 1994: “Siamo partite contemporaneamente, lei per la Somalia io per la Bosnia. Quando l’ho saputo è stato devastante. Ho attraversato tutta la ex Jugoslavia in macchina per ritornare in Italia e saperne di più”. (Continua dopo la foto)









Durante l’intervista a Da noi… a ruota libera, Giovanna Botteri ha continuato a parlare di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e del loro assassinio: “Sono stati momenti difficili da cui riprendersi ma bisognava farlo per loro, loro non si sono arresi fino all’ultimo”. ed infine ha aggiunto: “Credo che sia bello che ci siano giovani giornalisti che continuano a parlare di loro e ad interessarsi”.

Striscia la Notizia perde un pezzo storico. È un addio pesante a pochi giorni dalla nuova edizione