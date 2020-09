Da quando è entrata nella Casa del GF Vip Patrizia De Blanck non ha smesso di stupire. E in poche ore si è già guadagnata la palma di protagonista indiscussa di questa edizione. Non ha peli sulla lingua la contessa e l’ha dimostrato immediatamente anche con i suoi coinquilini.

Dapprima con Tommaso Zorzi, praticamente appena arrivata in salotto, durante la diretta: “No, a te non ti saluto – ha tuonato la contessa hai detto in un’intervista che sono una nobile decaduta ma non me pare che so tanto decaduta… str***”. Così Patrizia è riuscita ad ammutolire l’influencer e content creator 25enne da un milione di follower che ha sempre la risposta pronta. Ma in quell’occasione Zorzi non è riuscito a darle una risposta all’altezza limitandosi a sorridere in modo nervoso. (Continua dopo la foto)















Ma la De Blanck si è scagliata contro Flavia Vento, che ha poi abbandonato il reality, in crisi per la mancanza dei suoi cani: “Ma falla finita tu sei sce*a davvero. Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza. Ma vaffan***o è un giorno che sta qua!”. (Continua dopo la foto)















E ancora: “Ma è tutta st**nza questa! Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male! Ma allora che ca**o ci sei venuta a fare tu qui dentro? Cosa cavolo ci sei entrata a fare dimmelo”. Ma l’apice, forse, l’ha raggiunto entrando in bagno, quando ha invitato Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah a togliersi gli slip per fare il bagno. (Continua dopo foto e post)









“Ma voi fate il bagno con gli slip? Ma che ca**o di bagno è? Come vi lavate? Ma levateli, tanto io di uccelli ne ho visti tanti per cui non mi fa nessun effetto”, la frase ‘choc’ che, nemmeno a dirlo, si è subito guadagnata le prime posizioni sui trend-topic in rete. E si è anche lasciata andare con Petrelli. Patrizia ha inforcato il doccino e ha iniziato a bagnarlo dicendo: “Ti accarezza, sale e scende. Sale e scende”, con lui che non è riuscito a rimanere serio ed è scoppiato a ridere.

