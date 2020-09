Bruttissime notizie per il tg satirico ‘Striscia la Notizia’. Infatti, nelle ultime ore è giunta una comunicazione che ha lasciato tutti di sasso. Dopo tantissimo tempo un volto storico del programma in onda su Canale 5 non ci sarà più. Un addio pesantissimo, che sicuramente i telespettatori faranno fatica ad accettare, visto che lui era un perno della trasmissione. Stiamo parlando dell’amante degli animali nonché ambientalista, Edoardo Stoppa, che non apparirà più nel programma Mediaset.

E sono anche state annunciate le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione sofferta. Dopo 11 anni trascorsi come inviato del tg satirico, ha infatti deciso di dare una svolta alla sua carriera professionale. Ha voluto fornire tutti i dettagli durante un'intervista rilasciata qualche ora fa a 'Novella 2000'. Ha voluto imboccare un nuovo percorso, nella speranza che possa permettergli di ottenere il successo prefissato. Vediamo dunque dove lo vedremo all'opera in futuro.















Edoardo Stoppa ha deciso di affiancare Adriana Volpe ed Alessio Viola nella trasmissione 'Ogni Mattina', in onda su Tv8. Ha comunque voluto sottolineare che il suo rapporto con 'Striscia la Notizia' è stato ed è tutt'ora importantissimo perché è stato come avere una seconda famiglia. Ha semplicemente voglia di cambiare strada e provare qualcosa di nuovo. Non ci sono quindi problemi alla base di questa separazione. Ha affermato: "Continuo ad occuparmi di cose che mi piacciono".















Dunque, proseguirà con i temi a lui più a cuore, ovvero gli animali e l'ambiente. Ritiene fondamentale spiegare a tutti quanto sia importante prendersi cura dell'ambiente circostante in cui viviamo quotidianamente. Allo stato attuale non è dato sapere chi sarà il suo sostituto, anche se presumibilmente giungeranno news in merito nei prossimi giorni. Intanto, il prossimo 23 settembre 'Striscia la Notizia' ripartirà ufficialmente dalle 20.35 con i conduttori televisivi Ficarra e Picone.









I telespettatori aspettano con trepidazione l’inizio della nuova stagione della trasmissione Mediaset. Indubbiamente la mancanza di Edoardo Stoppa si farà sentire eccome, ma il pubblico dovrà farsene una ragione. Il successore dell’inviato non avrà un compito facile da svolgere, visto che dovrà prendere il posto di uno dei protagonisti più amati. Staremo a vedere chi sarà.

