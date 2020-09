Lunedì sera, quando è iniziato il GF Vip, sono rimasti tutti colpiti dall’assenza di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice e showgirl calabrese sarebbe dovuta entrare in Casa già nella prima puntata (e non venerdì come la parte restante del cast) ma di lei nemmeno l’ombra. Per tutta la diretta gli spettatori si sono chiesti sui social dove fosse e quando arrivasse ma niente.

Della ex moglie di Flavio Briatore nemmeno l'ombra. Poi, dopo che Signorini ha assicurato il suo ingresso nel corso del secondo appuntamento settimanale del reality, il sito Tv Blog ha parlato di "motivi personali" dietro questo improvviso forfait. Qualche ora dopo la stessa Elisabetta, che per tutta la serata ha ricondiviso tra le sue Storie di Instagram i tweet dei fan che l'aspettavano con ansia, ha rotto il silenzio.















Sempre attraverso alcune Storie, Elisabetta Gregoraci è apparsa molto sorridente e assolutamente tranquilla. Ha detto anche di essere "felicissima" per il supporto ricevuto nelle ultime ore e, per la gioia di tutti, confermato in via ufficiale che prenderà parte al reality show di Canale 5 partire da venerdì 18 settembre insieme agli altri concorrenti mancanti.















Quindi Elisabetta entrerà nella Casa insieme Stefania Orlando, Paolo Brosio, Myriam Catania, Francesca Pepe, Denis Dosio, Francesco Oppini, Fulvio Abbate, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Ma nei video di Instagram non ha svelato il motivo che l'ha spinta a ritardare questa sua avventura. Ora ci ha pensato Dagospia a svelare quella che sarebbe la ragione di tale slittamento.











Sembra che la Gregoraci non avesse ancora ricevuto il risultato del test sul coronavirus, fondamentale per l’ingresso nella Casa. “Sapete perché Elisabetta Gregoraci non è entrata alla prima puntata del Grande Fratello Vip? – si legge sul sito di Roberto D’Agostino in un flash – Perché stava aspettando l’esito del terzo tampone, nel suo caso ancor più “delicato” visto che il suo ex marito Briatore è stato positivo al Covid”. Quindi alla base dello slittamento un motivo molto serio. Tutti i vipponi si sono sottoposti al tampone, che è risultato ovviamente negativo, ma il suo caso era diverso visto che l’ex marito era positivo.

