Patrizia De Blanck al GF Vip, spunta il cachet: quanti soldi ha preso la ‘regina’ della Casa

Il GF Vip 5 è appena iniziato ma, anche se mancano ancora diversi vipponi che entreranno venerdì, c’è già una regina nella Casa. Stiamo parlando di Patrizia De Blanck che, in appena ventiquattro ore, ha regalato al pubblico momenti di trash memorabili. La contessa 75enne è senza freni. Si è già resa protagonista di scontri accesi con gli inquilini, a cui ha riservato parole anche forti, e persino di un momento a ‘luci rosse’.

Era entrata da pochi minuti quando in salotto ha sbroccato a Tommaso Zorzi: “No, a te non ti saluto – ha tuonato la contessa hai detto in un’intervista che sono una nobile decaduta ma non me pare che so tanto decaduta… str***”. Così Patrizia De Blanck è riuscita ad ammutolire l’influencer e content creator 25enne da un milione di follower che ha sempre la risposta pronta. (Continua dopo la foto)















Tommaso Zorzi, in diretta, non è riuscito a darle una risposta all’altezza limitandosi a sorridere in modo nervoso. E che dire della notte passata malissimo, a suo avviso, della minaccia ad andarsene dal gioco e dell’attacco alla produzione per averle chiesto di recarsi in magazzino per il cambio batterie? “Io non faccio un cazzo. Io mi incazzo. Mi lasciate qui dentro con una luce così accesa che sembra Broadway. Non posso vivere in questa atmosfera, se mi rompo i coglioni me ne vado”. (Continua dopo la foto)















Dimenticandosi (o forse no) di essere ripresa 24 ore su 24, Patrizia De Blanck si è anche spogliata davanti alle telecamere mentre Barbara D’Urso mandava in onda la diretta della Casa durante il suo Pomeriggio 5. Un momento che ha imbarazzato persino Carmelita perché non si aspettava quello spogliarello: “Non è colpa nostra, fermi tutti. La contessa è fuori di testa”, ha detto la D’Urso. (Continua dopo le foto)











Insomma, in poche ore Patrizia De Blanck ha catalizzato l’attenzione su di sé anche se presto dovrà vedersela con la parte restante del cast tra cui Elisabetta Gregoraci, altro colpo da novanta di Alfonso Signorini per questa quinta edizione del GF Vip. Ma parliamo di soldi. Mica pochi: “Se Patrizia De Blanck ha preso veramente 100mila euro se li sta meritando tutti”, ha scritto Giuseppe Candela. Quindi sarebbe questo, a detta dell’esperto di tv di Dagospia, il cachet percepito dalla contessa, protagonista indiscussa delle prime ore del reality.

