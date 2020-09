“Ho perso il lavoro, terribile”. E non è tutto: Gemma Galgani è davvero a terra

Ormai non è nemmeno immaginabile Uomini e Donne senza Gemma Galgani. E infatti la dama torinese è stata la prima protagonista del dating show a rientrare in studio lunedì scorso, quando il seguitissimo programma di Maria De Filippi è tornato in onda dopo la pausa estiva. E in una settimana già diverse le novità. Intanto il lifting al viso a cui Gemma si è sottoposta in estate, poi il faccia a faccia con Nicola Vivarelli (Sirius) dopo mesi.

Ancora: l'ingresso di un nuovo corteggiatore, tale Paolo, e poi, anche se non è per niente una novità, gli scontri feroci con la nemica di sempre, Tina Cipollari. Anche nell'ultima puntata dama e Vamp hanno dato spettacolo in studio. Nel dettaglio, Tina ha accusato Gemma di esser sempre stata contro le donne che decidevano di ricorrere alla chirurgia estetica.















E Gemma è esplosa dicendo che non ha mai limiti. Alla fine, come sempre, i toni si sono alzati e le due hanno iniziato a litigare al punto da alzarsi in piedi tra urla e offese. Ma non c'è solo Uomini e Donne, Gemma lavora al Teatro Colosseo di Torino dagli anni '80 (prima era impiegata al Teatro Alfieri). O per meglio dire "lavorava" da direttrice di sala.















Per via del Coronavirus, confessa a Nuovo, la vita della 70enne è stata stravolta. Ora Gemma ha lasciato la sua città e si è trasferita a Roma, dove è ovviamente più facile spostarsi per raggiungere gli studi televisivi di Uomini e Donne, ma è rimasta anche senza cassa integrazione e poi non sa nulla riguardo le normative per la ripresa.











“Per il momento la programmazione del Teatro Colosseo di Torino, dove lavoro, è stata rinviata di mesi per via della pandemia. E non sappiamo quali saranno le normative per la ripresa. Io ho terminato di lavorare a marzo e sono a casa, senza neppure la cassa integrazione. Ma, al di là di questo, la cosa che più mi fa soffrire è lo stop forzato del teatro: è brutto vedere fermo un mondo cui ho dedicato tutta la mia vita”, ha raccontato la Galgani al settimanale.

