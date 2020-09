GF Vip, la prima doccia hot è di Dayane Mello. Tutti ammutoliti davanti alla modella

Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno è arrivata la prima doccia del Grande Fratello Vip. L’onore è toccato a Dayane Mello, modella diventata famosa in Italia per aver partecipato a Ballando con le stelle, Monte Bianco – sfida verticale, L’Isola del Famosi e Pechino Express.

Bellissima e sensuale, Dayane accende la mattina del Grande Fratello Vip con una doccia che lascia tutti senza parole. E i maschi della casa osservano stupiti. Da Enok al velino di Striscia la Notizia Pretelli. Dayane è una bomba sexy e anche sui social il siparietto è stato commentato da molti utenti che hanno apprezzato questo atteso momento del Grande Fratello Vip. Dopo la doccia è stato il momento delle confidenze. Parlando con il fratello di Mario Balotelli, la modella si è aperta parlando delle critiche che arrivano sui social.















"Mi fanno incavolare i social, parlano senza sapere. Ti giudicano, mi chiamano la regina dei reality. Sì li ho fatti, ma non così tanti. E poi mi piace fare cose diverse. Ma mi attaccano e mi insultano perché dicono che lascio sola mia figlia, non è vero. Le ingiustizie mi fanno inca**are. Io non piaccio perché sono una persona semplice. La gente non sa quanto mi ferisce quando parla di mia figlia. Io l'ho voluta tanto, volevo essere mamma già a 19 anni. Sono una brava mamma perché la mia mi ha abbandonata quando avevo 4 anni", ha detto Dayane.















E anche nella casa la modella ha già fatto capire di che pasta è fatta. Infastidita dai continui rumori, la modella si avvicina ad alcuni inquilini dicendo: “Io vorrei fare un discorso riguardo al rispetto”.Le coinquiline rimangono congelate dall’esclamazione della modella e subito Flavia si scusa dicendo: “Mi spiace, io ho urlato prima ma perchè mi stavano prendendo in giro”.

Dayane riprende la parola aggiungendo: "Dobbiamo convivere qua, io ho insegnato a mia figlia che quando qualcuno dorme non va svegliato, va rispettato… questa mattina io mi sono svegliata all'improvviso".









“Hai ragione infatti” esclama Matilde con voce comprensiva e Dayane, ancora visibilmente infastidita, si allontana dicendo: “Ci vuole educazione e rispetto, deve valere per tutti se no facciamo una riunione e ne parliamo”. Sembra che per i vip il rispetto verso il riposo sia fondamentale per una serena convivenza; chissà se l’ingresso dei nuovi concorrenti il prossimo venerdì porterà a nuovi e pericolosi squilibri nel gruppo.

