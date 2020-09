“Ho i brividi”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non riesce ad andare avanti e si ‘ferma’

La puntata di oggi, martedì 15 settembre, di ‘Pomeriggio Cinque’ ha toccato inevitabilmente l’argomento della morte di Maria Paola Gaglione, deceduta in seguito all’incidente che sarebbe stato causato dal fratello che non accettava la relazione della ragazza con un uomo trans. Nella giornata odierna si sono celebrati i funerali della giovane ed un inviato della trasmissione di Canale 5 è stato sul posto. Ai funerali non c’era Ciro Migliore, a causa dell’astio coi familiari di lei.

In seguito la padrona di casa ha fatto vedere un filmato nel quale Ciro si è soffermato sul suo immenso amore nei confronti di Maria Paola. Alla fine del video, Carmelita ha avuto grosse difficoltà a riprendersi dall'emozione. Quelle parole l'hanno toccata nel profondo dell'animo ed ha confessato: "Ho i brividi". Da parte sua la donna ha sempre voluto inviare messaggi positivi, in particolare sull'uguaglianza dei diritti. Per Barbara non possono esistere differenze di fronte all'amore.















In seguito al filmato, la D'Urso ha commentato ancora: "Io do veramente un abbraccio grandissimo a Ciro. L'unica colpa di Ciro e di Maria Paola era l'amore, di amarsi". Aveva parlato del caso di Caivano anche nella puntata del 14 settembre, quando era stata fatta ascoltare la dichiarazione della mamma di Ciro. Sul finire del suo intervento, la conduttrice Mediaset ha voluto fare un vero e proprio appello a tutti i telespettatori che la seguono quotidianamente. Parole molto belle.















Il suo messaggio ha emozionato tutti: "Noi cerchiamo di informare bene e da sempre io dico che l'amore deve essere rispettato. L'amore non è odio, non è vendetta, non è possesso. L'amore è amore. Qualunque forma di amore va rispettata". Una presa di posizione netta quella di Barbarella, che ancora una volta ha voluto puntare l'attenzione sulla bontà dei sentimenti. Una stoccata nei confronti di coloro che invece reputano diverso un amore che non sia solo tra uomo e donna.









Ieri Barbara D’Urso ha commesso una gaffe: “C’è Daniela Santanchè, Marco Maddaloni, Beatrice Lorenzin e…” Barbara si ‘inceppa’ un attimo. Ohibò, non ricorda il nome dell’ospite e nemmeno lo trova segnato sul foglio che tiene tra le mani. Ci riprova: “Saluto la… scusami li in fondo… perdonatemi, arrivo… Ora mi diranno i nomi esatti… Ho paura di non dire bene il tuo nome…”. Alla fine in suo soccorso giunge la diretta interessata Karima Moual.

