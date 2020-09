“A rischio!”. Paolo Bonolis, la mazzata è servita. Che brutta botta per il conduttore

Preoccupazioni e dubbi intorno a Paolo Bonolis e al programma tv ‘Avanti un altro’. Le notizie che stanno circolando in queste ore sono tutt’altro che rassicuranti e fanno riferimento alle registrazioni delle puntate. Secondo quanto fin qui appreso, sembra che la trasmissione possa riprendere ad essere mandata in onda a partire dal 2021. Quindi, le registrazioni dovrebbero essere avviate da ottobre. Ma ecco però venir fuori altre informazioni non proprio positive.

A fornirle è stato ‘TvBlog’, il quale ha svelato un retroscena importante. Pare infatti che le nuove registrazioni siano un’incognita e non c’è certezza su quando ci saranno. Visto che il pre-serale di Canale 5 è basato sul contatto e l’interazione con il pubblico, è alquanto difficile ipotizzare che possa proseguire senza intoppi a causa dell’emergenza coronavirus. I rumors sono abbastanza negativi e per il popolare conduttore televisivo si preannunciano problemi di non poco conto. (Continua dopo la foto)















Ecco quanto scritto dal sito: “La macchina di Avanti un altro al momento è ferma ai box. I tempi sono strettissimi e tra gli addetti ai lavori cresce la preoccupazione. Timori legati soprattutto al Covid e alle disposizioni di sicurezza che l’emergenza si porta dietro”. Non è possibile al momento andare avanti e si staranno studiando soluzioni per provare a non arrivare alla sua cancellazione. La data di metà ottobre non sarà molto probabilmente rispettata e ci saranno ritardi. (Continua dopo la foto)















Per evitare che la trasmissione sia completamente annullata, si starebbe tentando di far conciliare lo spirito della stessa con le regole anti-contagio. Questo quanto aggiunto da ‘TvBlog’: “Ecco allora la necessità di effettuare test anti-coronavirus a tutti i presenti. Un’operazione massiccia da attuare quotidianamente, con la possibilità di portare a casa due puntate alla volta”. La moglie Sonia Bruganelli ha comunque annunciato i casting: si spera possa andare tutto bene. (Continua dopo la foto)









Meno di un mese fa Bonolis ha invece rilasciato un’intervista sui Festival di Sanremo da lui condotti: “Mi ricordo che stavo facendo un’intervista a Hugh Hefner e salì sul palco una ragazza con le te..e fuori che pensava di metterci in difficoltà con questo suo gesto”. Sia il presentatore tv che l’editore statunitense rimasero però impassibili e la donna non raggiunse quindi il suo obiettivo.

