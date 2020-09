Elisabetta Gregoraci assente al GF Vip, dopo tante voci la showgirl esce allo scoperto e annuncia a tutti la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 14 settembre, è iniziata ufficialmente la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. La grande assente è stata la showgirl Elisabetta Gregoraci, che non ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Nonostante fosse data per certa la sua presenza, a poche ore dall’avvio del programma condotto da Alfonso Signorini c’è stato questo forfait clamoroso. Non si conoscono con esattezza i motivi di questo imprevisto, anche se iniziano a circolare dei rumors.

Infatti, pare che ci possano essere delle motivazioni personali alla base di questa scelta, almeno stando a quanto riporta 'TvBlog'. Poco fa la donna ha rotto però il silenzio, lanciando un messaggio rivolto ai suoi follower. Attraverso alcune storie postate sul popolare social network Instagram, è apparsa molto sorridente e assolutamente tranquilla. Non ci sarebbero grosse problematiche in vista, quindi ha comunicato a tutti la bellissima notizia che stavano aspettando.















Elisabetta ha detto di essere "felicissima" per il supporto avuto, infatti i suoi fan l'hanno sostenuta tantissimo in queste ore. Ha poi confermato in via ufficiale che prenderà parte al reality show a partire da venerdì 18 settembre, quando potrà finalmente varcare la famigerata porta rossa per la gioia di tutti. Nemmeno in questo video social è stato comunque svelato il motivo che l'ha spinta a ritardare questa sua avventura. Chissà se venerdì i dubbi saranno fugati e sarà rivelata la verità.















Intanto, al 'GF Vip' iniziano già ad esserci situazioni turbolente. Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi hanno avuto dei battibecchi e lo stesso Tommaso ha detto di sentirsi la febbre, gettando tutti nel panico. Inoltre, c'è grande curiosità per capire cosa succederà tra i concorrenti Massimiliano Morra ed Adua Del Vasco, che in passato hanno formato una coppia. Non si sono lasciati però in buoni rapporti e non è da escludere che possano nascere frizioni a partire dai prossimi giorni.









La prima sera hanno varcato la famosa porta rossa Matilde Brandi, Fausto Leali, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, Flavia Vento, Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta. “Siamo tutti in fibrillazione per l’ingresso della Gregoraci #vogliamoeli“, avevano scritto tanti su Twitter commentando la diretta del GF Vip.

