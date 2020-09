Tra schiera di vip entrati nella casa del Grande Fratello c’è anche Flavia Vento. IL suo ingresso durante la prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato uno dei momenti più divertenti della serata, che per la cronaca è stata la meno seguita di tutte le edizioni vip.

Alfonso si collega con gli inquilini e chiede a Fausto, Enock, Andrea, Massimiliano e Tommaso di spostarsi in Confessionale per annunciare l’ingresso della prossima concorrente. I cinque Vip guardano curiosi la clip di presentazione e riconoscono immediatamente la loro prossima compagna d’avventura. È proprio lei, Flavia Vento. “Sentite il canto della sirena?” domanda loro Alfonso mentre Flavia con uno scenografico costume da sirena prova a riprodurne il richiamo. (Continua a leggere dopo la foto)















Il conduttore chiede poi a Enock di raggiungere Flavia che, continuando a cantare, lo attende nella Stanza Superled. Il calciatore raggiunge la coinquilina e da bravo cavaliere la prende in braccio per condurla in Casa e presentarle resto del gruppo. Con il suo carattere e la sua personalità Flavia Vento darà del filo da torcere agli altri inquilini e già di buon mattino il suo umore non era dei migliori. (Continua a leggere dopo la foto)















Trascorsa la notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la showgirl non è riuscita a trattenersi ed è esplosa in un pianto a dirotto lasciando tutti senza parole. Nelle immagini, trasmesse in diretta a “Mattino Cinque”, la showgirl piange disperata davanti agli altri inquilini della casa che provano a consolarla. Ma cosa è successo? I ‘vipponi’ chiedono il motivo del pianto disperato e Flavia spiega: “Non li ho mai lasciati per più di un’ora ma sento che hanno bisogno di me”, dice la Vento parlando dei suoi cani. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ci penserà tua madre”, dice Tommaso Zorzi ma la risposta della coinquilina è secca: “A lei non frega niente”. Anche nello studio di Mattino 5 è calato il gelo. In effetti la reazione di Flavia Vento è stata decisamente esagerata e anche Federica Panicucci resta basita: “Mi spiace vederla così in lacrime”. (IL VIDEO)

