Patrizia De Blanck è stata la quinta concorrente a varcare la soglia della casa del Grande Fratello Vip. La contessa è arrivata sul red carpet in “sella” ad un Ape vintage regalando simpatia e allegria raccontando qualche aneddoto sulla sua vita amorosa. Per lei il Grande Fratello ha pensato ad una sistemazione più comoda per ritirarsi la sera quando si sentirà più stanca. Patrizia accetta di buon grado, anche perché questa era stata la richiesta per entrare nella casa. In passato era già capitato con Cristiano Malgioglio che, in cambio della sua partecipazione aveva chiesto una stanza per dormire da solo e ritirarsi nei momenti di relax.

Patrizia De Blanck è entrata nel suo pied-à-terre, un posto molto intimo e colorato dove potrà rilassarsi quando vorrà. Quando arriva la sera, Matilde Brandi e Dayane Mello si offrono di sistemare il letto della contessa, evidentemente poco avvezza alle faccende di casa. "Io non so fare niente, non potevo più farlo Grande Fratello", ha confessa la nobile a Matilde, mentre questa l'aiuta a rassettare la camera. Patrizia si lamenta dei dolori al piede: "Sono piena di dolori, non posso muovermi" e ringrazia Matilde e Dayane: "Come siete carine, siete proprio delle ragazze stupende. Grazie, non vi nominerò mai", promette la contessa.















Ma l'umore della De Blanck cambia la mattina, quando se la prende con gli autori del Grande Fratello Vip lanciando invettive e scatenandosi con le sue 'famose' parolacce. Il motivo è presto detto: secondo la contessa il materasso della sua camera da letto è troppo scomodo e lei non riesce a dormire bene. "Io vi annuncio che me ne vado, non ci rimango qua. – ha detto agli altri inquilini della casa – Ma non posso rimanere in questa casa del c***o. In quella stanza sembra di stare a Broadway. Tutto illuminato che non ti dico. Devo stare tre mesi così? No, ma io me ne vado".















A quel punto Patrizia De Blanck è stata invitata dagli autori a indossare il microfono (che non aveva) e fare il cambio batterie. ""Ma quali batterie e microfono, ma vaff*****o. Io già sto con questa cosa e devo star così stamattina. Non metto niente. Io me ne voglio andare. Me ne vado. Mi sono rotta i cog****i. E non posso stare a Broadway con tutte le luci. La notte non ti mettono niente".









La contessa è un fiume in piena: “Se le cose sono fatte bene, ma tu non puoi lasciare la gente così. Mi hanno tenuto tutte le luci accese. Un faro acceso. Che c***o. Tu capisci che io non devo star qui per ammalarmi e tornare a casa distrutta. Io me ne vado. Non ci rimango. E no, non gliel’ho detto. Vogliono che mi metto il microfono ma mi metto sto c***o e niente. Sono inc*****a nera”.

