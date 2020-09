Non c’è pace per Gemma Galgani. La dama torinese sempre più protagonista di Uomini e Donne. Nel bene e nel male. Presa di mira da Tina Cipollari per il lifting con il quale si è presentata in studio (e anche da Gianni Sperti mai troppo tenera con lei) Gemma Galgani sta proseguendo la sua conoscenza con Paolo, il nuovo corteggiatore giunto nel programma per conoscerla. Una decisione presa dopo aver rotto con Nicola Vivarelli

Sembrava che la conoscenza tra i due stesse proseguendo nel migliore dei modi, eppure Gemma ha notato alcuni dettagli che non le sono affatto piaciuti. In particolare, la dama torinese sembra aver compreso che Sirius abbia voglia solo di conquistare la notorietà attraverso la loro storia. Nel frattempo, Nicola ha sempre smentito questa ipotesi, ma questo non basta. Continua dopo la foto















Nicola Vivarelli riesce a provocare in Gemma una particolare gelosia. Nonostante la loro conoscenza sia stata conclusa proprio dalla Galgani, quest’ultima dimostra di essere ancora gelosa. Nel frattempo, la Galgani afferma che la sua conoscenza con Mister Lamas sta procedendo e Tina Cipollari non perde tempo per attaccarla. Nel parterre femminile, Valentina dimostra intanto di essere rimasta abbastanza male dal comportamento di Nicola. Continua dopo la foto















Scendendo nel dettaglio, la Autiero avrebbe voluto fare un’esterna con il Vivarelli, il quale avrebbe poi rifiutato. In studio si accendono, così, nuovi litigi e battibecchi tra i vari protagonisti del Trono Over. Tra i due si accende così una forte discussione, durante la quale Gemma Galgani fa notare la sua gelosia. Sirius, però, si ribella a questa reazione e ammette di trovare la Galgani ridicola. Per Nicola arrivano in studio nuove corteggiatrici. Il giovane, però, sente di dover ancora portare rispetto a Gemma e rifiuta di conoscerle. Continua dopo la foto











Gemma Galgani nasce a Torino, città dove tutt’ora vive, sotto il segno del Capricorno. Da bambina cresce con la sorella minore Silvana Galgani e sogna di diventare ballerina di danza classica; pur tuttavia non concretizzando il suo intento, riesce ad entrare nel mondo dello spettacolo diventando direttrice di diversi teatri sul territorio torinese. Attualmente vive sola, è in cerca del grande amore, ed è sempre rimasta legata al suo cagnolino scomparso da qualche tempo di nome Piripicchio, spesso citato durante i suoi racconti.

Ti potrebbe interessare: Federica Panicucci, gaffe (in diretta) con l’ospite. Poi le scuse: “Sono un po’ confusa oggi…”